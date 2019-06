La bambina cade dalla finestra al secondo piano della sua casa e questo ragazzo di 17

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Si chiama Feuzi Zabaat, è unalgerino di 17 anni e grazie alla sua prontezza di riflessi è riuscito a salvare la vitapiccola Doha Muhammed, unadi due anni, cadutaaldi una palazzina di Istanbul. La piccola è sfuggita al controllomadre e ha aperto la. Per strada dei ragazzi, uno si accorge di quello che sta per acre e si mette in posizione. Quando la piccolala prende al volo. Lei non si fa nemmeno un graffio L'articolo Laalsuadi 17 anni la salva così proviene da Il Fatto Quotidiano.

