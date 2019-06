Koulibaly | “Ci sono tre cose che non si possono comprare | l’amicizia | la famiglia e la

ilnapolista

(Di giovedì 27 giugno 2019) Kalidouha raccontato se stesso in una lunga intervista a the players tribune, parlando della sua vita, degli episodi di razzismo e di calcio Credo che i bambini capiscano il mondo meglio degli adulti. Soprattutto per come vanno trattate le persone. A volte la gente mi fa queste domande nelle interviste ed è difficile rispondere, mi chiedono:: “Kouli, che cosa provi quando la gente ti fa ‘buu buu’? Non ti dà fastidio? Che cosa bisogna fare?”. Finché non lo vivi, non riesci veramente a capirlo. È una cosa talmente brutta ed è difficile parlarne. Ma cercherò di spiegarti perché voglio far passare un messaggio molto importante a tutti i bambini che leggono questo. Prima di salutarci, ti racconterò della lezione più importante che ho imparato nella vita. Napoli-Lazio Ma prima di tutto, dobbiamo parlare di odio. La prima volta che ho veramente vissuto il razzismo nel calcio è ...

