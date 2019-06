Koulibaly a 360 gradi | da brividi | “Per tutti sono il ‘napoletano’ L’infanzia | il

forzazzurri

(Di giovedì 27 giugno 2019) Intervista integraleThe Players tribune Kalidoudifensore senegalese del Napoli ha rilasciato una lunga intervista al portale www.theplayerstribune.com toccando diversi temi, dal razzismo alle esperienze nel mondo del calcio:sul razzismo e Lazio-Napoli A volte la gente mi fa queste domande nelle interviste ed è difficile rispondere, mi chiedono: “Kouli, che cosa provi quando la gente ti fa ‘buu buu’? Non ti dà fastidio? Che cosa bisogna fare?”. Finché non lo vivi, non riesci veramente a capirlo. È una cosa talmente brutta ed è difficile parlarne. Ma cercherò di spiegarti perché voglio far passare un messaggio molto importante ai bambini che leggono questo. Prima di salutarci, ti racconterò della lezione più importante che ho imparato nella vita. Ma prima di tutto, dobbiamo parlare di odio. La prima volta che ho veramente vissuto il razzismo ...