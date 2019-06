Kenya-Tanzania | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ultimo match odierno (ore 22.00 italiane) quello che vedrà protagoniste, sfida valida per il gruppo C dellad’Africa. Entrambe sconfitte all’esordio da Algeria e Senegal, cercano i tre punti per rimanere in corsa e sbloccarsi dallo zero in classifica. In casa keniana, fari puntati su Omondi Kahata e su Olunga, preposti a far male alla difesa avversaria, mentre in mezzo al campo Odhiambo e Wanyama avranno la responsabilità di costruire gioco e fare da schermo davanti alla difesa. Tra le filane, quasi certa l’assenza di Salum, per via di un infortunio rimediato nel primo incontro. Le alternative sono quelle di Domayo oppure di Mussa che potrebbero portare ad un differente quadro tattico: 4-2-3-1 oppure 4-3-3. Staremo a vedere. Di seguito il programmache godrà della direttadi DAZN e della DIRETTA LIVE ...

kilakoidaniel : @Football2Gether @Football_Kenya @Tanfootball Hahaha tanzania lazima tumpige mtu - studioReValue : #ReValue #guerrieredelsole soprannome di un gruppo di donne #Masai, che al tramonto si mette in cammino con pannel… - G2THEFLOW : Vile diamond amesema kesho Kenya tuta #kanyaga Tanzania -