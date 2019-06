Juventus Isco | lo spagnolo dice si! La richiesta del Real Madrid

Don Balon : il Real Madrid pronto a cedere Isco - ci sarebbe anche la Juventus : Il Real Madrid ha iniziato a rivoluzionare la rosa: gli arrivi di Mendy e Hazard, infatti, sembrano essere solo i primi di una serie di acquisti improntati sulla qualità. Al contempo, però, la società spagnola dovrà cedere anche qualche pezzo pregiato, non solo per un dIscorso di Fair Play Finanziario, ma anche perché altrimenti rischierebbe di ritrovarsi con diversi esuberi in organico. Tra i calciatori che potrebbero lasciare il club di ...

Sarri alla Juventus – Maradona Jr e Maradona non gradiscono - le rivelazioni del figlio del ‘Pibe de Oro’ : Le rivelazioni di Maradona Jr: ecco come il “Pibe de Oro” e suo figlio hanno reagito alla decisione di Sarri di diventare allenatore della Juventus L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha scatenato non poche polemiche: il tecnico napoletano ha deciso di dire addio al Chelsea per iniziare una nuova avventura in bianconero, lasciando di stucco tutti i tifosi partenopei. Tra coloro che non hanno gradito la decisione di ...

Juventus - l'arrivo di Hazard al Real potrebbe portare ad un doppio acquisto : James ed Isco : Il mercato della Juventus è pronto a decollare, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che a breve dovrebbe arrivare. Il nome più chiacchierato a tal riguardo è Maurizio Sarri, dato dalla maggior parte dei media sportivi vicino alla Juventus. Nel frattempo però la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva in Serie A ed in Champions League. Alcune trattative saranno ...

Juventus - Isco potrebbe essere il regalo in caso di arrivo di Sarri : L'attesa principale per i tifosi della Juventus riguarda inevitabilmente la nomina del nuovo tecnico bianconero, che secondo le indiscrezioni della maggior parte dei media italiani, potrebbe essere Maurizio Sarri. Il trionfo in Europa League del 'suo' Chelsea contro l'Arsenal ha dimostrato per l'ennesima volta tutte le abilità del tecnico toscano, che dopo aver sfiorato la scorsa stagione lo scudetto con il Napoli si sta dimostrando anche ...

Juventus - Pirlo bacchetta Allegri : “ha Cristiano Ronaldo - ma nessuno che lo serve. Comprate Isco!” : Nel post partita di Roma-Juventus, Andrea Pirlo analizza la situazione dei bianconeri: pochi assist per Cristiano Ronaldo, serve un giocatore di qualità come Isco Nelle ultime gare Cristiano Ronaldo ha fatto più fatica del solito a fare gol. Non che il campione portoghese sia in crisi, o che le sue medie siano pessime (21 gol con due gare da giocare), ma chi avrà puntato ad inizio anno i suoi soldi su CR7 capocanniere della Serie A sarà ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto sei top player : tra questi De Ligt e Isco : Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno nei prossimi giorni per decidere il futuro della Juventus; in questo momento, comunque, nonostante le numerose voci di mercato, sembra molto probabile che il tecnico livornese resti a Torino. Una cosa è però certa; la dirigenza bianconera ha intenzione di mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato nella prossima estate, per rinforzare notevolmente la rosa. Agnelli vuole alzare ...

Tifoso Juventus fa il gesto dell'aereo : identificato. Così si ripuliscono gli stadi : Il video aveva fatto il giro dei social alla vigilia della commemorazione della tragedia di Superga. La scelta del club: scovarlo e bandirlo