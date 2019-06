Juventus | il ritorno di Gigi Buffon? Fabrizio Biasin | cosa c' è dietro | cosa cambia per

Gigi Buffon - il ritorno alla Juventus divide i tifosi : anche molte critiche : Gianluigi Buffon è vicino a un clamoroso ritorno alla Juventus. Gli esperti di calciomercato parlano di accordo in dirittura d’arrivo. Il club bianconero avrebbe offerto al portiere, attualmente senza squadra, un posto come vice-Szczesny per un anno. Un’operazione che avrebbe dell'impensabile: solo

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile il ritorno di Buffon : "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano". Non c'è miglior canzone del capolavoro di Antonello Venditti per spiegare e descrivere il clamoroso possibile ritorno di Gigi Buffon all'amata (e mai dimenticata) Juventus. Secondo quanto raccolto dall'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, si tratterebbe di un rientro in piena regola da giocatore, in quanto il portierone, ormai ex Psg, si sente ancora un uomo di campo. Ovviamente la ...

Konami - probabile ritorno della Juventus in PES 2020 : Juventus Konami PES 2020. E’ iniziato il conto alla rovescia da parte di numerosi appassionati in vista dell’arrivo sul mercato dei games incentrati sul mondo del calcio, ideali per chi desidera mettersi alla prova con sfide in compagnie di parenti e amici. Negli ultimi tempi il ruolo di dominatore del settore è andato alla serie […] L'articolo Konami, probabile ritorno della Juventus in PES 2020 è stato realizzato da Calcio e ...

Mercato Juventus - non solo Pogba. Altro possibile ritorno in bianconero : Mercato Juventus – In casa Juventus si pensa alla rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri. L’intenzione della dirigenza bianconera è ovviamente quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad affermarsi in Europa. Il chiaro obiettivo è la Champions League, trofeo che manca da troppo tempo nella bacheca juventina. Mercato […] More

Dall'Inghilterra - Daily Mirror : Paul Pogba sarebbe pronto al ritorno alla Juventus : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Gran parte degli investimenti però saranno conseguenza di alcune cessioni pesanti, anche perché la dirigenza bianconera dovrebbe registrare a fine giugno una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Il maggiore indiziato a lasciare Torino è Joao Cancelo. Il terzino portoghese è vicino al trasferimento al ...

Calciomercato Juventus – Indizi social sul ritorno di Pogba : Rabiot può arrivare a parametro zero : Paul Pogba semina Indizi sui social in merito ad un suo possibile ritorno alla Juventus: bianconeri presenti anche nel lotto delle pretendenti ad Adrien Rabiot, pronto a svincolarsi dal PSG Al giorno d’oggi, il Calciomercato passa anche dai social. Lo sanno bene i tifosi della Juventus, specie quelli che seguono Paul Pogba su Instagram. Nelle ultime storie, il centrocampista francese ha postato una foto di un fan con entrambe le maglie ...

Juventus : Dybala possibile contropartita tecnica per il ritorno di Pogba : Arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, per la dirigenza bianconera è tempo di pensare a mercato. Definiti alcuni acquisti (Ramsey dall'Arsenal, Demiral dal Sassuolo e Romero dal Genoa), i bianconeri dovranno considerare delle cessioni importanti anche per motivi di Fair Play Finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Proprio alcuni ...

Calciomercato Juventus - difensore cercasi : da De Ligt a Manolas e occhio ad un grande ritorno : La Juventus a caccia di un difensore centrale per completare il reparto: il sogno è il giovane Mathhijs De Ligt, ma restano calde le piste Manolas e Marquinhos. occhio al possibile ritorno di Benatia Chiellini e Bonucci sono due dei migliori centrali d’Europa, nonchè i migliori difensori italiani, ma sicuramente non hanno ancora davanti troppi anni ad alti livelli. La Juventus vuole dunque tutelarsi in anticipo, provando a cercare ...

Calciomercato Juventus - possibile il ritorno di Benatia : Una delle esigenze principali della rosa della Juventus è rinforzare il settore difensivo, dopo il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. L'attesa mediatica riguarda soprattutto la nomina del nuovo tecnico, ma la dirigenza bianconera è pronta anche ad ufficializzare qualche investimento in entrata. Dopo Ramsey dell'Arsenal, è in dirittura d'arrivo il centrale difensivo ...

La Juventus starebbe lavorando al ritorno di Paul Pogba : In casa Juventus è tempo di decidere il futuro e i tifosi bianconeri sperano di sapere al più presto chi sarà il nuovo allenatore, anche se al momento non ci sono certezze in tal senso. Nelle ultime ore intanto si sono fatte insistenti le voci di un possibile ritorno a Torino di Paul Pogba. Infatti, il francese, secondo Sky Sport, avrebbe dato il proprio assenso alla Juve per tornare alla corte della Vecchia Signora. Il prossimo passo che ...