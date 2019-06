Italia Under 21 | Gravina | “A brevissimo annunceremo il nuovo ct”

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. L’Italia cala gli assi sulla sabbia svedese a caccia del podio continentale : Con ancora negli occhi la gioia per l’argento mondiale Under 21 di Windisch e Di Silvestre, l’Italia si tuffa in una nuova avventura giovanile, l’Europeo Under 20 a Goteborg in Svezia e la squadra azzurra si presenta con tante credenziali al terzo appuntamento giovanile della stagione che inizia oggi sulla sabbia scandinava. In campo maschile, reduce dalla cavalcata trionfale di Udon Thani in Thailandia, Alberto Di Silvestre, ...

Ciclismo - Campionati Italiani a cronometro Under 23 : il piemontese Matteo Sobrero è la nuova maglia tricolore! : Il ventiduenne piemontese Matteo Sobrero è il nuovo campione italiano Under 23 a cronometro. Portacolori della formazione Continental della Dimension Data for Qhubeka, Sobrero ha battuto di 1′ esatto l’emiliano Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli) e di 1’04” il varesino Antonio Puppio (Kometa Cycling Team) sul circuito lucchese tra Camaiore e Corsanico. Partenza da Camaiore e arrivo a Corsanico (frazione di ...

Alessandro Arlotti - l’Italiano di Francia che l’Under17 ha strappato ai cugini rivali : Il capitano dell’U17 del Monaco, Alessandro Arlotti, è una promessa del calcio transalpino (o quasi). Nasce in Francia, a Nizza, il 2 aprile 2002 da genitori italiani e dal 2016 ad oggi ha messo a segno più di 60 gol e 30 assist nei campionati giovanili. A fine agosto 2017 la federazione francese prova ad inserirlo nella rappresentativa U16 dopo essersi messo in mostra con la maglia del Monaco, ma per lui il passaporto francese tarda ad ...

Rugby : l’Italia organizzerà i Mondiali Under20 nel 2020 : Sarà l’Italia ad ospitare l’edizione 2020 dei Mondiali Under 20 di Rugby. Una decisione presa dalla Federazione Internazionale, con la rassegna iridata giovanile che si disputerà in Italia la prossima estate. Si tratta della terza volta in Italia per i Mondiali Under20. Le edizioni precedenti si sono tenute nel 2011 e 2015. Così ha commentato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi: “E’ nostra volontà organizzare un Mondiale U20 di ...

Mondiale rugby under 20 : Italia eletta sede 2020 : Roma – La federazione internazionale ha ufficializzato oggi che l’edizione 2020 del World rugby under 20 Championship, la rassegna iridata giovanile in programma su base annuale, si disputera’ in Italia la prossima estate. La manifestazione che vede protagoniste le future stelle del rugby internazionale tornera’ a giocarsi in Italia dopo le due edizioni organizzate con successo nel 2011 e nel 2015. “E’ nostra ...

Italia Under 21 fuori dall’Europeo - Mancini difende gli azzurrini : “Non meritavano di uscire” [FOTO] : Roberto Mancini difende l’Italia Under 21, fuori dall’Europeo di categoria dopo il pareggio di ieri tra Francia e Romania. Il Ct della Nazionale maggiore si affida a Twitter per esprimere il suo pensiero verso Di Biagio (che ha annunciato pubblicamente l’addio) e i calciatori. Italia Under 21, Di Biagio lascia: “La mia esperienza finisce qui, non è stato un fallimento” “L’Under21 di Di Biagio non meritava di ...

Nuovo allenatore Italia Under 21 : Nicolato o Evani - chi sono i papabili : Nuovo allenatore Italia Under 21: Nicolato o Evani, chi sono i papabili Complice anche la sfortuna ma non solo, l’Italia Under 21 torna a casa e stecca, clamorosamente, all’europeo. Una squadra che aveva tutte le potenzialità, la forza collettiva e individuale per fare bene nella competizione ma che, dopo la sconfitta con la Polonia, ha segnato il suo destino, offrendo su un piatto d’argento la possibilità di ...

Malagò : “Italia Under 21 fuori è una grande delusione. Io presidente della Roma…” : All’indomani della festa della delegazione azzurra a Losanna per la vittoria di Milano-Cortina 2026, il presidente del Coni Malagò parla dell’eliminazione dell’Italia agli Europei Under 21, dell’Italia femminile e della Roma, squadra di cui è tifoso. Ecco le sue parole. EUROPEI Under 21 – “L’eliminazione degli azzurrini è l’unica brutta notizia sportiva di questi giorni. Mi dispiace ...

Calcio - Europei Under21 2019 : l’alibi del biscotto. Un nuovo fallimento per l’Italia poco pragmatica : La notizia era cosa certa e ieri è arrivata l’ufficialità: l’Italia Under21 di Calcio esce di scena prima delle semifinali agli Europei di categoria e dà l’addio alla qualificazione olimpica. Per la terza volta consecutiva lo sport nazionale del Bel Paese non sarà rappresentato ai Giochi e si allunga il digiuno dall’ultimo trionfo continentale risalente al 2004 in Germania. Missione fallita dunque e l’avventura ...

Italia Under 21 - Di Biagio lascia : “La mia esperienza finisce qui - non è stato un fallimento” : La notizia era nell’aria da giorni, ora è stata resa ufficiale dal diretto interessato: Gigi Di Biagio lascia la guida dell’Italia Under 21. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico in una conferenza stampa indetta all’Admiral Hotel di Zola Predosa, a Bologna: “Dal primo luglio non sarò più allenatore. La mia esperienza finisce qui. Ringrazio tutti, da Sacchi, Abete, a Viscidi, che mi ha dato l’opportunità di ...

Under 21 - Italia fuori. Biscotto Francia-Romania - Di Biagio salta : chi arriva al suo posto : Col pareggio (0-0) annunciato tra Francia e Romania nell' ultimo turno della fase a gironi dell' Europeo Under 21, l' Italia viene ufficialmente eliminata, e si conferma pasticceria di alta qualità calcistica. Ma i "biscotti", a dir la verità, fanno parte del gioco tanto quanto i cartellini o le sba

Francia e Romania in semifinale - l'Italia saluta l'Europeo Under 21 : Francia e Romania non si fanno male, vanno a braccetto in semifinale e mettono fine all'Europeo Under 21 dell'Italia. A Cesena, ultima giornata girone