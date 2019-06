Italia | un Paese di anziani non autosufficienti | l’emergenza ignorata

Mattarella ricorda Ambrosoli : “Italia è Paese sano nonostante le zone d’ombra. Fingere di non vedere è aiuto a illegalità” : Fu ucciso perché non incontrò alcuna rete di protezione da parte della società civile. È questa l’analisi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su Giorgio Ambrosoli. “Il coinvolgimento attivo della società produce una rete di protezione essenziale, in aggiunta a quella che lo Stato deve assicurare, quella rete di protezione che Giorgio Ambrosoli non incontrò”, ha detto il capo dello Stato a Milano per la ...

Olimpiadi 2026 - Conte : “Scegliete l’Italia - sarà un evento ricordato nella storia dello sport. Sogno di tutto il paese” : “Dreaming together è il motto della candidatura di Milano e Cortina e, onestamente, non riesco ad immaginarne uno più appropriato. Questo Sogno olimpico non è solo il Sogno di due città, è il Sogno di un intero Paese, il nostro Paese”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel suo intervento allo SwissTech Convention Center di Losanna in supporto alla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. ...

Olimpiadi invernali 2026 - Conte : “E’ il sogno di tutto il Paese”. Mattarella : “Italia pronta a essere la casa di tutti gli atleti” : “Desidero a nome dell’Italia dare il sostegno più convinto alla candidatura di Milano-Cortina per ospitare i Giochi, in un teatro alpino di straordinaria bellezza. L’Italia è pronta ad accogliere, facendo sentire a casa propria, tutti gli atleti confermando lo sport come simbolo di amicizia e fratellanza fra i popoli”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un videomessaggio, ha sostenuto la ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Conte : “Qui per sostenere l’Italia - c’è tutto un Paese unito” : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’ASSEGNAZIONE DELLE Olimpiadi 2026 DALLE ORE 16.00 A Losanna è giunto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, pronto a sostenere la candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 da affidare a Milano-Cortina. Il numero uno del Governo italiano al suo arrivo in Svizzera ha parlato all’ANSA. Così il Primo Ministro sulla candidatura ...

L'Italia è un Paese di "ottimi" polli : Jacopo Granzotto La filiera garantisce carni genuine e dietetiche: superati vitello e maiale Roma La bufala del pollo in batteria (e pieno di ormoni) è dura a morire. Ne siamo tutti convinti nonostante sia solo un ricordo in bianco e nero di certi agghiaccianti documentari della prima Rai. Lager di moda in Asia e in Sudamerica, non qui. No, i nostri polli e tacchini vengono allevati in Italia, all'aperto e in spazi allestiti con ...

Doppia recessione per l'Italia - economica e demografica : l'Istat fotografa un paese impaurito : Sempre più poveri, sempre più vecchi. E sempre di meno. Il Rapporto Annuale dell’Istat descrive l’Italia come un paese che corre il rischio, concreto, di una nuova decrescita economica e che si trova al centro di un’emorragia demografica inarrestabile. E, di conseguenza, con un futuro incerto. E, di conseguenza, con un futuro incerto. È il ritratto di una società impaurita, con poche prospettive, che ...

Istat - “persi” 420mila Italiani dal 2008 Fico : “È a rischio il futuro del Paese” : Non solo debito e calo demograFico. Nel rapporto annuale dell’Istat si parla anche di cervelli in fuga, italiani che hanno lasciato il paese alla ricerca di migliori opportunità, soprattutto di lavoro. I dati delineano uno scenario netto: il saldo migratorio con l’estero degli italiani è negativo dal 2008 e ha prodotto una perdita netta di circa 420 mila residenti. Circa la metà (208 mila) vanno dai 20 ai 34 anni e quasi due su tre hanno ...

Maturità - Montanari replica a Salvini : “Attacchi? Una medaglia. Chiedere scusa all’Italia? Lui infanga questo paese” : “Non so quale sia l’onore più grande: essere scelto per la Maturità mi fa molto piacere, ma essere attaccato da Matteo Salvini è una medaglia”. Così lo storico dell’arte Tomaso Montanari in esclusiva alle telecamere de ilfattoquotidiano.it risponde alle critiche del ministro dell’Interno che ha definito il saggista fiorentino, tra i protagonisti della prima prova degli esami di Maturità di quest’anno, un “triste ...

TrapiantItalia Il Paese dei donatori di organi : Stefano Filippi C'era una volta l'Aido, l'Associazione italiana donatori d'organi. C'è ancora, per fortuna, con la sua storia pionieristica e meritoria di rompighiaccio. Nacque a Bergamo nel 1973 su impulso di un gruppo di persone che si era formato attorno a Giorgio Brumat, il quale alla fine di quell'anno raccolse 9.224 volontari. Dopo vent'anni erano saliti a quasi 900mila in tutta Italia e dopo altri 25 sono giunti a sfiorare 1,4 ...

Un paese per vecchi : il primo problema dell’Italia è la demografia : (foto: H. Armstrong Roberts/Retrofile/Getty Images) Per rappresentare la portata e l’urgenza delle questioni che interessano le società umane, possiamo ricorrere alla metafora di un orologio in cui la politica corrisponda alla lancetta dei secondi, l’economia alla lancetta dei minuti e la demografia alla lancetta delle ore: la prima ci confonde col suo incessante turbinio, la seconda scandisce le nostre attività, ma è la terza a dirci a che ...

Parità di genere : nessun Paese al mondo raggiunge la sufficienza - l’Italia al diciannovesimo posto : Secondo i dati analizzati in uno studio a cura della Ong “Equal Measures” dei 129 paesi del mondo in nessuna nazione si è raggiunto l’obbiettivo della Parità di genere. Ancora lontano l’obbiettivo che l’ONU si è prefisso di raggiungere entro il 2030 e secondo la valutazione della Ong gli sforzi attuali dei vari governi non sono sufficienti a far sì che tale obbiettivo venga effettivamente raggiunto. Inoltre lo ...

La Sanità nelle regioni Italiane : al Sud le realtà “più malate” del Paese : È il Trentino Alto Adige, la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione all’Emilia Romagna, mentre Calabria, Campania e Sicilia si collocano in coda tra le realtà “più malate” del Paese. In totale sono nove le realtà territoriali definite “sane”, sei le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Al Sud la migliore performance spetta al Molise e alla Basilicata che migliorano la loro ...

La Sanità nelle regioni Italiane : al Sud le realtà “più malate” del paese : È il Trentino Alto Adige, la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione all’Emilia Romagna, mentre Calabria, Campania e Sicilia si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono nove le realtà territoriali definite “sane”, sei le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Al Sud la migliore performance spetta al Molise e alla Basilicata che migliorano la loro ...

Giro d’Italia - il turismo a due ruote sfonda nel Belpaese. E nascono i ‘lycrantropi’ : Quasi in contemporanea con le prime tappe spettacolari del Giro d’Italia, anche la stagione delle Granfondo per gli appassionati entra nel vivo. Milioni di occhi inchiodati quotidianamente a seguire le sfide dei professionisti e a tifare Vincenzo Nibali, centinaia di migliaia di gambe impegnate a pedalare sulle strade d’Italia per le varie competizioni e manifestazioni ciclistiche, sognando di imitare lo Squalo e i suoi rivali, ...