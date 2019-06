oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Si giocherà quest’il match che segna il debutto dell’aglifemminili: prima avversaria è lanel girone C, che si disputa a Nis, in Serbia. Ormai un classico della scena europea, lo scontro tranon ha mai dato particolari soddisfazioni alle nostre giocatrici, anche se due anni fa le azzurre sono andate a un tiro di Alessandra Formica (che questa volta non c’è) dalla vittoria. Le turche, però, forse maiquesta volta sono in una fase di transizione. Alcune delle giocatrici storiche si sono ritirate, il cambio di americana naturalizzata (da Hollingsworth a Stokes) non sembra un vantaggio e il blocco del Fenerbahce convince poco. L’, invece, ha al suo interno una notevole dose di qualità, oltre a una voglia di rivincita per quanto accaduto due anni fa in Repubblica Ceca. Zandalasini e compagne sono pronte a ...

OA_Sport : Italia-Turchia basket femminile, Europei 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - Michele79797924 : Basket donne, al via Europei in Serbia...Italia debutta oggi col la Turchia, Girone c ...Ungheria, Slovenia, Turchia...?????? - press_pool : ? Italia esame Turchia - Agenzia ANSA ? -