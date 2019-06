Italia spa | scatta la corsa al bond Le imprese sfruttano l’effetto Bce

Previsioni Meteo - Italia spaccata in due : caldo africano senza precedenti al Nord e forti temporali al Sud : Previsioni Meteo – Mentre il Nord Italia “brucia” per l’eccezionale ondata di caldo africano in corso con temperature sempre più alte (stamattina le minime sono state altissime in tutto il settentrione), al Sud il clima è decisamente più mite. A Bari e Brindisi la temperatura attuale è di +30°C, in Sicilia abbiamo +31°C a Palermo e Catania, circa 5-6°C in meno rispetto alle temperature che contemporaneamente si stanno ...

Hockey prato femminile - Finals Series 2019 : domani le semifinali - Italia-Canada vale il pass per lo spareggio olimpico! : Percorso praticamente perfetto, con una sola piccola difficoltà nei gironi con il Sudafrica: tre vittorie (tutte piuttosto nette) in quattro partite per la Nazionale femminile di Hockey su prato che ha centrato l’obiettivo minimo di queste Finals Series di valencia. Le azzurre hanno infatti guadagnato la semifinale: domani si giocheranno con il Canada l’accesso all’ultimo atto di questa manifestazione iberica. In palio però ...

Conti correnti - la «tassa occulta» da 10 miliardi sui risparmi degli Italiani : I risparmiatori italiani Continuano a navigare in una mare di liquidità. Gli ultimi dati di Bankitalia evidenziano a fine 2018 uno stock di quasi 1.400 miliardi di euro tra...

Previsioni Meteo - estrema ondata di caldo africano : 5 giorni con oltre +40°C tra Spagna - Francia - Italia e Svizzera : Previsioni Meteo – L’Europa si avvia verso lo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa che ha tutte le carte in regola per rivelarsi storica e potenzialmente letale nel corso di questa settimana mentre una potente dorsale si forma su un’ampia parte del continente. L’avvezione di una massa d’aria estremamente calda farà schizzare le temperature verso valori di +38-42°C nella Spagna nordorientale e in parti della Francia centro-meridionale e ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Polonia - spareggio per la Final Six. Gli azzurri devono vincere : Italia-Polonia, un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri sono a quota 8 vittorie (24 punti) mentre i biancorossi sono fermi a 7 successi (19 punti), il match che andrà in scena questa sera (ore 20.00) all’Allianz Cloud di Milano ha tutte le caratteristiche dello scontro diretto cruciale per l’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo ...

Europei U21 - l’Italia batte il Belgio 3-1 ma è a un passo dall’eliminazione. Spagna in semifinale : l’Italia il suo dovere lo fa, battendo agevolmente un piccolo Belgio a Reggio Emilia, ma potrebbe non bastare. Se una speranza di qualificarsi alle semifinali dell’Europeo under 21 e alle Olimpiadi di Tokyo c’è ancora, è, però traballante, perché appesa ai risultati degli altri e con fattori di rischio non piccoli. A qualcuno, nello specifico Franc...

Risultati Europei Under 21 2019/ Classifica : Italia e Spagna avanti! Diretta gol : Risultati Europei Under 21 2019: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle due partite che sabato 22 giugno chiuddono il gruppo A.

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-7 : UMANA REYER VENEZIA CAMPIONE D’Italia! Sassari travolta 87-61 - Bramos spacca la partita in due : L’UMANA REYER VENEZIA è CAMPIONE d’Italia per la stagione 2018-2019. La formazione di Walter De Raffaele vince la decisiva Gara-7, surclassando il Banco di Sardegna Sassari per 87-61. A girare la partita in modo definitivo dalla parte della REYER è Michael Bramos, con un devastante terzo quarto in cui segna 17 dei suoi 22 punti totali nella notte per lui magica del Taliercio. Per i padroni di casa ci sono anche i 21 di Marquez ...

Italia-Belgio Under 21 3-1 - la vittoria non basta agli azzurrini : manita della Spagna contro la Polonia [FOTO] : 1/18 Massimo Paolone/LaPresse ...

Belgio-Italia 1-3 : Spagna a valanga - per le semifinali serve un miracolo : L'Italia batte il Belgio con i gol di Barella, Cutrone e Chiesa ma la vittoria è amara: la Spagna travolge 5-0 la Polonia e condanna gli azzurri al secondo posto nel girone. Per passare...

Europeo Under 21 - la Spagna cala il pokerissimo e si qualifica in semifinale : la situazione del Girone dell’Italia : Gli spagnoli superano con un pokerissimo la Polonia e si qualificano in semifinale grazie alla differenza reti, l’Italia resta appesa ad un filo Niente da fare per l’Italia, gli azzurri battono il Belgio ma non basta per chiudere al primo posto del Girone A degli Europei Under 21. In semifinale ci va direttamente la Spagna, che rifila cinque gol alla Polonia e accede al turno successivo grazie ad una migliore differenza ...

Italia-Belgio Under 21 3-1 live - Chiesa cala il tris - manita della Spagna! : Italia-Belgio Under 21 live – Il giorno della verità. Impresa o fallimento? Gli azzurrini ci provano, ma non dipende solo da loro. Battere il Belgio è l’imperativo, attendere risultati positivi dagli altri campi la speranza. Il rischio biscotto è alto, ma per rimanere concentrati è necessario pensare soltanto, almeno inizialmente, a fare bottino pieno, evitando gli errori di imprecisione della gara contro la Polonia. Formazioni ...

