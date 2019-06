Isola d' Elba | turista svizzero deceduto per annegamento

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico vacanze relax in barca sull’Isola d’Elba : Il portiere Gigi Buffon e Ilaria D’Amico dopo cinque anni e un figlio insieme, sono più affiatati che mai, e al largo dell’Isola d’Elba regalano ancora momenti bollenti, come mostrano le immagini del settimanale “Chi”. Buffon ha giocato per un anno al “Paris Saint Germain”, poi ha rifiutato il rinnovo dicendo di essere in cerca di emozioni. Come quelle con Ilaria forse, con la quale la passione è sempre molto alta. Si vocifera ...

Incendio all’Isola d’Elba : in fiamme macchia mediterranea : Un Incendio è divampato questa mattina all’Isola d’Elba, nella macchia mediterranea in località Seccheto–Fetovaia: il rogo è stato causato da un camper che ha preso fuoco accidentalmente. Al momento nessuna abitazione è a rischio e non si registra vento forte. Sul posto sta operando il Servizio regionale antincendi boschivi dell’isola: otto squadre di volontariato, tre squadre di operai dell’Unione comunale ...

Il quad si ribalta : muore schiacciato mentre è in vacanza all'Isola d'Elba : Tragedia all'Isola d'Elba, muore un 36enne di Fabriano dopo essersi ribaltato con un potente quad. Il tragico incidente è avvenuto questa notte intorno all'una a Lacona. Il...

Il segreto degli Isolani di Chio rivive sull’Isola d’Elba con l’uva in mare per produrre vino come gli facevano gli antichi Greci 2.500 anni fa [FOTO e VIDEO] : produrre vino come facevano i Greci 2500 anni fa. Era un segreto degli isolani di Chio quello di tenere l’uva per qualche giorno in mare ed eliminare la sostanza cerosa esterna, detta pruina, per avere poi un appassimento più veloce e riuscir a far mantenere al vino aromi e sostanze. Il viticoltore elbano Antonio Arrighi ci riprova all’isola d’Elba, con metodologie antichissime, quali l’uso dell’anfora come vaso vinario e la “macerazione” delle ...

Drammatico incidente con il quad : Paolo - padre di tre figli - muore a 36 anni all’Isola d’Elba : Paolo Paladini, 36 anni, originario di Fabriano, è morto in un incidente stradale dopo che il quad sul quale si trovava a bordo insieme ad altre tre persone, si è ribaltato per cause in corso di accertamento.Continua a leggere

Isola d’Elba-Capraia - il mare è una “zuppa di plastica” : la videodenuncia di Greenpeace : “Una vera e propria ‘zuppa di plastica‘, insieme a materiale organico di vario tipo, è quello che abbiamo trovato oggi nel Mar Tirreno, nella zona tra Elba-Corsica-Capraia all’interno del Santuario dei Cetacei. Bottiglie, contenitori in polistirolo utilizzati nel settore della pesca, flaconi, buste e bicchieri di plastica… per lo più imballaggi che vengono usati per pochi minuti ma restano in mare per decenni, hanno ...

Da Vibo Valentia all’Isola d’Elba - col nostro viaggio abbiamo ricucito il mare : di Marco Marmeggi 19-28 maggio La bussola di bordo galleggia, immersa in un liquido a bassa densità. La corona bascula e accompagna il beccheggio delle ultime centinaia di miglia che ci separano dall’arrivo. Blue Moon viaggia sospesa nel vuoto, come una minuscola astronave nello spazio. Naviga senza luna, dentro un mare e un cielo che hanno lo stesso colore. Il faro di Capo Palinuro illumina l’orizzonte con tre lampi. Una luce ...

Inquinamento del Mediterraneo : enorme Isola di plastica tra Corsica ed Elba : Anche il Mediterraneo ospita ora la sua isola di plastica, frutto della nostra inciviltà che pare davvero non avere limiti nonostante le svariate campagne di sensibilizzazione, il riciclaggio e...

Sub muore dopo un’immersione all’Isola d’Elba : trovato in acqua e issato con un elicottero : Un sub originario di Bologna e’ morto oggi, forse a causa di un malore in seguito a un’immersione, all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove era stato trasportato con l’elisoccorso da Marina di Campo (Livorno), sull’Isola d’Elba. Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato trovato in acqua e issato sull’elicottero del 118 con un verricello. L'articolo Sub muore dopo un’immersione ...

Plastica - tra Elba e Corsica un’Isola di rifiuti lunga decine di chilometri. Legambiente : “Oltre la metà sono oggetti monouso” : Una nuova isola di rifiuti di Plastica, lunga qualche decina di chilometri, sta andando alla deriva nel Mediterraneo, portata dalle correnti nelle acque tra l’Elba e la Corsica. Lo ha confermato a France Bleu RCFM François Galgani, biologo e responsabile dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) di Bastia, sottolineando che si tratta di un fenomeno ormai noto, causato all’accumulo di Plastica e da una certa ...

Isola d'Elba - se piove durante la vacanza in alcune strutture il soggiorno è gratis : Le temperature nel Belpaese non sono sicuramente delle migliori, nonostante siamo ormai a primavera inoltrata. Pioggia e freddo si sono infatti riversati in Italia negli ultimi giorni. Le temperature fredde e quasi invernali si protrarranno ancora per diversi giorni e questo mese di maggio sarà sicuramente ricordato come uno dei più freddi degli ultimi anni. Ovviamente, con questo clima non proprio primaverile, quasi nessuno cercherà di ...

Isola D’Elba : se piove per più di due ore non paghi l’albergo : Soddisfatti o rimborsati: è il motto degli operatori turistici dell’Isola d’Elba dove è in corso l’iniziativa chiamata ‘#ElbaNoRain‘. L’idea prevede il rimborso sul pernottamento a tutti i turisti che, per il mese di maggio, dovessero riscontrare più di due ore di pioggia durante il giorno. ‘iniziativa è stata annunciata nei gorni scorsi, durante un convegno sul tema ‘Vacanze sicure tra previsioni ...

Tenuta delle Ripalte sull’Isola d’Elba - un luogo ideale per l’Astroturismo : Tra il verde e il mare dell’Isola d’Elba, sulla Costa dei Gabbiani, c’è un luogo ideale in cui tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: Tenuta delle Ripalte, a Capoliveri, ottiene la Certificazione di Qualità “?I cieli più belli d’Italia?” da parte di Astronomitaly? ?-? ?La? ?Rete? ?del? ?Turismo? ?Astronomico. La destinazione toscana, meta scelta per trascorrere vacanze all’insegna di benessere, relax e divertimento, si distingue ora ...

Piove? All’Isola d’Elba ti rimborsano il costo dell’hotel : Isola d'ElbaIsola d'ElbaIsola d'ElbaIsola d'ElbaMentre le temperature sono in picchiata in piena primavera, gli operatori turistici dell’Isola d’Elba scommettono sul sole: fino a fine maggio rimborsano il costo del pernottamento se durante la giornata ci sono più di due ore di pioggia. L’iniziativa si chiama Elba No Rain (le strutture aderenti sono su visitelba.info/elbanorain), ed è tutt’altro che azzardata nonostante le ...