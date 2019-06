Individuati su Marte migliaia di giovani vulcani di fango

agi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Su, nella zona di Arcadia Planitia un'ampia regione delle pianure del Nord del pianeta, scoperta un'area di 12.000 km2 condidi, cioè edifici di emissione prodotti dalla risalita di acqua, sedimenti e gas anziché dall'emissione di lave. La scoperta, pubblicata su Scientific Reports da un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova coordinato da Barbara De Toffoli del Dipartimento di Geoscienze, rimette in discussione l'attività finora ipotizzata del pianeta e apre un nuovo scenario su quanta acqua sia in effetti rimasta nelle profondità del pianeta. La produzione dididi, dovuta alla mobilizzazione di grosse masse d'acqua in risalita dal permafrost marziano, sarebbe avvenuta infatti solo 370 milioni di anni fa. Il sottosuolo diè ancora un ambiente poco studiato a causa di una barriera ...

