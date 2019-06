Inail | nel 2018 aumentano i morti sul lavoro

Dl Crescita - taglio contributi Inail diventa strutturale ma con un “buco” nel 2022. Coperture anche da fondo per quota 100 : Dopo il rinvio deciso la scorsa settimana, l’esame del decreto legge Crescita è ripreso lunedì mattina nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera in vista dell’approdo in aula atteso per le 17 di martedì. Approvato tra le polemiche delle opposizioni l’emendamento che rende strutturale il taglio in media del 32% dei contributi Inail, ma a partire dal 2023 e saltando un anno, il 2022, perché mancavano le Coperture. La Lega proponeva ...