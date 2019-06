In Sardegna due boutique dove fare shopping «per essere felici»

La disavventura di due turisti in Sardegna : “Reception chiusa - costretti a dormire in auto” : Georgina Lewis e Derek Nicholls, una coppia dello Shropshire, avevano prenotato un viaggio in Sardegna con l'agenzia di viaggi Loveholidays. Atterrati a Olbia in serata, hanno raggiunto con un’auto noleggiata l’appartamento prenotato e hanno scoperto che nessuno li avrebbe accolti prima del mattino successivo.Continua a leggere

Sardegna - maltrattamenti sui bambini : sospese due maestre di scuola materna : L'inchiesta è partita dopo la denuncia di alcuni genitori: i loro figli avevano raccontato di violenze fisiche e psicologiche tanto da rifiutarsi di tornare a scuola. Una delle maestre della scuola materna di Santa Maria Navarrese è sospettata di maltrattamenti, la collega avrebbe taciuto e acconsentito.Continua a leggere

Sardegna - scontro frontale tra due auto a Samassi : muore una donna di 48 anni : Non c’è stato nulla da fare per Raffaella Steri, una quarantottenne di Serramanna rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Samassi, nel Sud Sardegna. Per motivi ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente sulla circonvallazione che dal centro abitato di Samassi porta verso Serramanna. L’impatto è stato violentissimo tanto che le due auto ne sono uscite semidistrutte e ad avere la peggio è ...

Sardegna - uccisi due allevatori 80enni : 23.07 Duplice omicidio nelle campagne di Ruinas (Oristano). Le vittime sono due uomini: un ex dirigente della squadra locale di calcio e l'altro in passato aveva gestito un piccolo 'market' nel paese. Entrambi ottantenni. Avevano un passato da emigrati fuori dalla Sardegna, poi tornati a Ruinas per dedicarsi alla pastorizia e avevano alcuni capi di bestiame in comune. I corpi erano nella zona di Baralla, nei terreni di loro proprietà, tra ...

Sardegna - delitto Careddu : al via il processo per i due minori che ridono dopo l'accaduto : Un delitto atroce, quello del 18enne Manuel Careddu, consumato sulle rive del lago Omodeo lo scorso 11 settembre. Per l’assurdo omicidio sono imputate ben cinque persone, due minorenni C.N e G.C., che ridono e cantano dopo il delitto. Insieme a loro anche altri tre maggiorenni: Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta. E proprio ieri, di fronte al giudice del tribunale dei minori di Cagliari, Michela Capone, ha preso il via il processo per ...

Silvio Berlusconi - il doppio affare sulle due ville in Sardegna e Costa Azzurra : quanto gli sono costate : Silvio Berlusconi torna a fare shopping di ville di lusso tra la Costa Azzurra e la Sardegna. Come riporta il Corriere della sera, il Cav ha acquistato la bellissima villa "La Lampara" di Cannes, di proprietà della seconda ex moglie di Paolo Berlusconi, indebitata con il Monte dei paschi di Siena. A

Sardegna - scontro frontale tra due auto : muore un 51enne forse per arresto cardiaco : Una sbandata improvvisa poi l’impatto con un’altra auto. Le due vetture ridotte ad un ammasso di lamiere fumanti, ieri mattina lungo la strada provinciale 108, che da Gonnesa conduce a Portoscuso. Uno dei conducenti, Pierpaolo Bartolini, 51 anni, guardia giurata di Iglesias, è morto dopo circa un’ora dal terribile incidente proprio al Pronto Soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. forse a togliergli la vita un arresto cardiaco. La conducente ...

Sardegna - a due mesi e mezzo dal voto mancano ancora sette assessori : guerra nella coalizione di centrodestra : Un nome conosciuto, il suo, nella politica del capoluogo: è stato infatti assessore della giunta comunale di Zedda, poi espulso dal sindaco dopo l'accordo nazionale con la Lega. Lo stesso che ha ...