laragnatelanews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Quello cheinpotrebbe essere alla base dell’aumento dell’orticaria nel periodo estivo, mail caldo, ile ilstesso ne sono forti concause. Questa patologia in Italia coinvolge circa 5 milioni di persone e ben 600 mila hanno un’orticaria cronica spontanea, senza cause specifiche e con lunghe durate. Così ci avvisano gli esperti della Società italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) durante il loro XXXII Congresso nazionale a Milano fino al 29 giugno. Nel 30% dei casi l’orticaria è insensibile agli antistaminici e si deve ricorrere al cortisone. Per circa 5.000 pazienti, i più complessi, la soluzione potrebbe però essere una terapia con farmaci biologici, ma solo poco più di 2.000 persone la stanno seguendo. Erogare a tutti l’omalizumab, l’anticorpo monoclonale approvato per l’orticaria ...

Fondaz_Veronesi : In #estate, con il grande caldo, sono in molti a soffrire di #pressionebassa. Sintomi, cause e rimedi ? - laragnatelanews : In estate aumenta l’orticaria: attenzione a cosa mangiamo ma anche a sole, mare e sudore - evyna : In estate aumenta l’orticaria: attenzione a cosa mangiamo ma anche a sole, mare e sudore -