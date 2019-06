Il trailer di Pennyworth spiega il ruolo di Thomas Wayne | il prequel pronto a sbarcare in

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Morto unse ne fa un altro, come si suol dire: questo è il caso di Gotham e di. Morto ilFOX che ha fatto sognare i fan dei villain di Batman seguendo le peripezie di Gordon, tutti sono pronti a seguire quello che succederà in, la seriedi Batman in uscita su EPIX incentrata sulla figura di Alfred, un novello James Bond anni '60 in quel di Londra.A firmare la nuova serie sono proprio i papà di Gotham ovvero Bruno Heller e Danny Cannon mentre la messa in onda americana è prevista per il prossimo 28 luglio, almeno su Epix. La serie sarà protagonista al prossimo Comic Con 2019 visto che nella prima serata evento ci sarà la proiezione del pilot insieme a quello di un'altra matricola della prossima stagione televisiva, Batwoman.A quel punto sicuramente ne sapremo di più su entrambi i progetti ma, fino ad allora, ci penserà il ...