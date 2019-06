Il trailer della settima e ultima stagione di Orange Is The New Black

wired

(Di giovedì 27 giugno 2019) http://www.youtube.com/watch?v=MG0DVgcZk8I Un’altra importante serie tv che ha segnato gli ultimi anni sta per volgere al termine:Is The New, infatti, debutterà con la suafinale il prossimo 26 luglio su Netflix. La creazione di Jenji Kohan si concluderà dicendo addio alle detenute che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi sette anni: “Dopo sette stagioni è tempo di uscire di prigione. Il mio cuore è arancione ma sta diventando nero“, ha dichiarato la sceneggiatrice. In queste ore è stato anche diffuso unufficiale che vede riunite le protagoniste. In particolare in questa clip di anticipazione vediamo come Piper (Taylor Schilling) stia cercando di abituarsi alla sua nuova vita fuori dal carcere, anche se poi la vediamo incontrare nuovamente Max (Laura Prepon), che invece corrotta come sempre continua a scontare la sua pena. ...

