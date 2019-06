Il San Giovanni Bosco sede sociale dei camorristi | 126 arresti e una pericolosa latitante

Ospedale «cosa loro» : le mani dei clan sul San Giovanni Bosco : Altro che formiche, altro che invasione di insetti che si arrampicano sulle lenzuola, sui macchinari che tengono in vita i pazienti allettati. Qui al San Giovanni Bosco - meglio noto come Ospedale...

Maxi blitz a Napoli - ecco i nomi di tutti gli arrestati : le mani della camorra sull'ospedale San Giovanni Bosco : Restituisce un quadro allarmante del livello criminale napoletano, lontano dalla «polverizzazione» degli anni scorsi ma caratterizzato «da una sofisticata regia mafiosa»:...

Napoli - la camorra in ospedale. La ministra Grillo : "Sciogliere il San Giovanni Bosco" : Particolari inquietanti emergono dall'inchiesta della Procura di Napoli che ha fatto scattare oltre 100 arresti: il clan lucrava sui pazienti morti falsificando i documenti per farli dimettere

Ragusa - la generosità dei raguSani per l'ospedale Giovanni Paolo II : La comunità Ragusana generosa nei confronti dell'Asp. In arrivo altre donazioni per l'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Domattina la consegna

Torino - lo spettacolo dei droni di San Giovanni : Una flotta di droni luminosi protagonista dello show per la festa di San Giovanni, in piazza Vittorio, a Torino. 300 droni hanno sostituito i fuochi artificiali, illuminando la notte torinese per la festa patronale. Migliaia le persone che hanno assistito allo spettacolo. (Lapresse) Redazione ?

San Giovanni : le più belle IMMAGINI - VIDEO - FRASI e PROVERBI per gli auguri di buon onomastico : Oggi si ricorda San Giovanni Battista, l’unico Santo ad essere ricordato nella liturgia oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche in quello della sua nascita terrena, il 24 giugno. Figlio di Elisabetta, cugina di Maria predica la penitenza e la conversione del cuore per prepararsi all’avvento del regno messianico ormai vicino. In segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del ...

San Giovanni - Lunedi' 24 Giugno : immagini per gli auguri di buon onomastico : Lunedì 24 Giugno 2019 si celebra San Giovanni Battista, nel giorno della data della nascita del Santo secondo il calcolo basato sul Vangelo di Luca, esattamente tre giorni dopo il solstizio...

Ragusa - lunedì si celebra la natività di San Giovanni Battista : lunedì si celebra la natività di San Giovanni Battista. In Cattedrale, a Ragusa, sono ben nove le celebrazioni eucaristiche programmate

San Giovanni in Fiore : serpente salvato in pieno centro : Nel primo pomeriggio di ieri è giunta l’ennesima telefonata all’esperto Gianluca Congi, un serpente veniva segnalato sotto un auto in una traversa retrostante via Panoramica e data l’impossibilità di intervenire prontamente, sono stati allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, per l’occasione guidati dal capo squadra esperto Giovanni Talerico e dal capo squadra Saverio Spadafora. Giunti sul posto in pochissimi ...

Aci Trezza due giorni di festa per San Giovanni : Ad Aci Trezza si festeggia il patrono San Giovanni Battista. Due giorni all'insegna della devozione, della cultura e del folklore

Segreti napoletani : San Giovanni a mare e il rituale del piombo : La chiesa di San Giovanni a mare ha origini antichissime. Probabilmente in origine parte di un complesso più grande, conserva al suo interno le tracce di secoli e secoli di storia. Ad...

Maltempo - pensilina crolla sui binari a San Giovanni in Persiceto : treni fermi per ore : Situazione particolarmente critica a San Giovanni in Persiceto, nella Bassa bolognese, dove la violenta grandinata del pomeriggio ha provocato danni alla stazione ferroviaria. Tra le 15.40 e le 16.50 sulla Bologna-Verona la linea e’ stata interrotta all’altezza di Crevalcore e dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Fs, che sono ancora al lavoro, la circolazione e’ ripresa solo su un binario, con ...

La festa di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi : I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi si caratterizzano, quest’anno, per il 150esimo della costruzione del fercolo

“Un sogno nella notte di San Giovanni” a Stromboli : teatro nella natura senza corrente elettrica : Al via la sesta edizione della FESTA DI teatro ECO LOGICO, nove giorni di teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l’isola di Stromboli dal 22 al 30 giugno, tutti rigorosamente “a spina staccata” ovvero senza l’ausilio della corrente elettrica per riportare al centro della performance la naturale relazione fra artista, spettatore e ambiente. Dopo l’inaugurazione del 22 giugno, la Festa entra nel vivo con uno degli appuntamenti più ...