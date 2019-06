Il Presidente Fico a L' Aquila alla presentazione Rapporto legislazione | Stato | Regioni ed

Il Presidente della Camera Fico : "Il ministro del lavoro egiziano su Regeni offende il popolo italiano. Le istituzioni chiedano verità" : Per Saafan l'assassinio del ricercatore è "un omicidio ordinario, che sarebbe potuto accadere in qualsiasi stato o a qualsiasi altra persona"

De Magistris a Fico : «Tu sindaco di Napoli - io Presidente della Regione» : Duro attacco a Di Maio Il titolo dell’intervista concessa al Fatto quotidiano non lascia dubbi: De Magistris chiama Fico : “tu sindaco , io governatore”. Un’intervista politica in cui il sindaco di Napoli attacca duramente Di Maio e tende una mano a quello che considera un suo alleato nel Movimento 5 Stelle. Di Luigi Di Maio ha detto: “Ha fatto un capolavoro… ha avuto la capacita` di polverizzare un consenso clamoroso, quello ...

Clima e ambiente - vicino alla causa il Presidente della camera Fico : “dobbiamo lavorare in rete insieme” : Vicinanza nella causa per la salvaguardia dell’ ambiente , da parte del presidente della camera Roberto Fico che esorta ognuno a fare la sua parte e cambiare le proprie abitudini quotidiane, a partire da istituzioni e politica che si impegnano in prima linea. “Sono davvero contento di essere stato stamattina al Villaggio dell’educazione ambientale che i ministeri dell’ ambiente e dell’Istruzione, insieme al Comune di ...

Il Presidente Fico 'La libertà di informazione in Italia non è a rischio' : DOGLIANI - L'impegno per cercare a tutti i costi la verità sull'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore ucciso in Egitto, l'attacco a Orban: 'Sono convinto che faccia una politica non solo ...