Il parroco di Lampedusa | Continueremo a dormire sul sagrato della Chiesa finché i

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ottava notte davanti aldi san Gerlando dianche per il, don Carmelo La Magra, per chiedere lo sbarco dei 42 migranti‘Sea Watch 3’ che da ieri pomeriggio stalla davanti al porto dell’isola. Due settimane in mare per le persone salvate e per l’equipaggio.“Speriamo sia l’ultima - ha detto il sacerdote che appare stanco - ma dobbiamo continuare in questa forma di solidarietà. Più chiudiamo, più mettiamo a rischio noi stessi, perché rimaniamo chiusi dentro. E’ bello che ci siano tante iniziative analoghe in giro per l’Italia. Quando c’è il male, il bene diventa più evidente”.

