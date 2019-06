Il grosso litigio tra Trump e la calciatrice più forte degli USA

agi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Donaldreagisce sempre di scatto, da super macho che non deve chiedere mai il permesso. E, ancora una volta, ha incrociato il personaggio sbagliato, Megan Rapinoe, star della nazionale di calcio a stelle e strisce favorita per l'oro ai Mondiali (dopo quelli del 2015), gay dichiarata, dal 2015 nel “Gay and Lesbian Sports Hall of Fame”, paladina dei diritti di tutte le minoranze, seguace del movimento di Colin Kaepernick, il giocatore di football che per primo, tre anni fa, s'è inginocchiato e non ha cantato l'inno americano che viene intonato al via di tutte le gare, per protestare contro le ingiustizie e le oppressioni subite dalla minoranza nera negli Stati Uniti. Già alla vigilia dei Mondiali, Megan aveva lanciato il sasso nello stagno: “Non so se canterò mai più l'inno nazionale, né mi metterò la mano sul cuore”. E durante i Mondiali ha tenuto fede ...

