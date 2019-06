Il grande equivoco del salario minimo M5S

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dopo il reddito di cittadinanza, prosegue attorno alil dibattito su come restituire al nostro sistema sociale quell’equità perduta dopo dieci anni di profonda crisi economica. Ancora una volta, però, il rischio è mancare il tiro e rispondere a problemi reali con strumenti illusori.Perché è vero che esistono in Italia lavoratori poveri, con retribuzioni al di sotto dei minimi contrattuali o oggetto di dumping contrattuale e, quindi, non adeguate a garantire loro un“giusto”. Ma siamo sicuri che l’introduzione per legge di unsia la via migliore per risolvere il problema? O piuttosto che alla base di questa proposta non vi sia un?Perché in Italia esiste già una sorta di, cioè quello fissato dall’INPS a fini pensionistici in misura pari ...

Livia_Morosini : Il grande equivoco del momento porta fuori strada il legislatore. La gente non spende per le problematiche burocrat… - TplRoma : @SofiFionda @darionistri @MercurioPsi @LindaMeleo Consiglio l'articolo di @TreninoBlu per fare un po' di chiarezza - cominif : @VincenzoVitale_ toni e modi e forme che, comunque, si ha modo di sperimentare con qualunque carabbiniere. il grand… -