Il gigantesco struzzo che viveva in Europa due milioni di anni fa

(Di giovedì 27 giugno 2019) (Foto: Andrey Atuchin) Assomigliava a uno, ma era molto più grande. Si tratta di Pachystruthio dmanisensis, unuccello incapace di volare, che vagabondava per l’1,8difa, proprio quando i primi ominidi migrarono dall’Africa verso il continente europeo. A raccontarlo oggi sulle pagine di Journal of Vertebrate Paleontology è stato un team ricercatori guidato da Nikita Zelenkov, dell’Accademia Russa delle Scienze di Mosca, che dopo aver portato alla luce l’enorme femore di questo gigante nella grotta di Taurida (Crimea), ha dimostrato per la prima volta che questo uccello, di circa 450 chilogrammi di peso (tre volte più grande di uno) rappresenta il primo esemplare della specie finora conosciuto nell’emisfero settentrionale. Non è la prima volta, infatti, che fossili di Pachystruthio dmanisensis vengono portati ...