Il corpo a 360 gradi nella fotografia contemporanea

gqitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il— femminile o maschile che sia —nudo, anatomico, manipolato, chirurgicamente modificato, palestrato, truccato, alterato… Ilpolitico, sociale, erotico, pornografico, intimo… Laha sviscerato la rappresentazione delin tutte le sue forme e declinazioni. Ai primordi del mezzo per fare unasi impiegavano estenuanti ore di posa. Oggi, smartphone alla mano, bastano due click, uno per scattarla, uno per postarla. La storica dell’arte, specializzata in storia della, e curatrice Nathalie Herschdorfer,prefazione al volume Body (pubblicato da Thames & Hudson) e ora in arrivo nelle librerie italiane per Einaudi col titolo Ilscrive “La diversità delè più visibile oggi che in qualsiasi altro periodo nei ...

FABRIZIO1311 : Dopo tre anni stesso sul divano ho provato la mia tecnica di spade che devo dire non dovuto pensare neanche come in… - NirvanaHM : Per un effetto freschezza a 360° Ventonik e balsamo corpo ?? -