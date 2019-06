Il Concorso d' eleganza di Chantilly celebra il designer Marcello Gandini

Motori – Concorso d’Eleganza Parco Valentino Classic : Si accendono i riflettori [GALLERY] : Torino si prepara ad accogliere sui viali del vecchio circuito urbano di formula uno il Concorso d’Eleganza del Parco Valentino, presenti all’evento le più belle ed iconiche vetture del passato Torino si prepara ad accogliere dal 19 al 23 giugno la quinta edizione del Salone dell’Auto – Parco Valentino che si svolgerà lungo i viali di quello che fu il circuito del Gran Premio di Formula Uno del Valentino, dove ...

Motori – Ducati Hypermotard 950 vince il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este [GALLERY] : La Ducati Hypermotard 950 Concept si aggiudica il primo posto nella categoria “Concept Bike: Nuovi Design e Prototipi presentati da Case Produttrici e Progettisti Indipendenti” Una versione inedita dell’Hypermotard 950 si è aggiudicata il primo posto nella categoria “Concept Bike: Nuovi Design e Prototipi presentati da Case Produttrici e Progettisti Indipendenti” al prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este, svoltosi a ...

Motori – Villa d’Este : la bellissima Touring Sciàdipersia Cabriolet sul palco del Concorso d’eleganza [GALLERY] : Touring Sciàdipersia Cabriolet, un design ispirato ad una delle icone del passato incarnato in quindici esemplari unici Stile, distinzione, patrimonio culturale: tre concetti che ben descrivono due realtà nel mondo dell’automobilismo, il concorso di Eleganza Villa d’Este e Touring Superleggera. Le vicende del concorso e della storica maison milanese si intersecano tra loro, indissolubilmente legate, si appartengono da tempo immemore. ...

Motori – Un’elettrica al Concorso di eleganza di Villa d’Este? Peugeot espone e-Legend Concept : La noia non fa parte del DNA della Casa del Leone e autonomo non deve far rima con monotono: Peugeot espone e-Legend Concept nell’ambito del prestigioso concorso di eleganza di Villa d’Este Peugeot e-Legend Concept è il manifesto tecnologico di della casa francese per la mobilità del futuro, un futuro entusiasmante. Reinterpretando in chiave moderna il design emblematico di una icona della produzione Peugeot di fine anni 60, questa ...

Concorso d'eleganza Villa d'Este - Tutto pronto per l'edizione dei 90 anni : Meno otto giorni allapertura del Concorso deleganza Villa dEste (24-26 maggio). Unedizione speciale, quella del 2019, che festeggia i 90 anni dellevento ma anche i 90 anni di BMW nella produzione di automobili, nellambito di una collaborazione che da venti anni vede la Casa bavarese co-organizzatore della kermesse dedicata alle storiche.Auto dautore e da cantautore. Come sempre, in riva al Lago di Como sfileranno gemme preziose: 50 auto depoca, ...