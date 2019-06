Il 95 per cento voterà Forza Italia per Mara Carfagna

Sicilia : Ars - taglio fino al 40 per cento alle pensioni d'oro dei burocrati : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Grazie al governo nazionale anche l’Ars dovrà applicare il taglio alle pensioni d’oro per il personale in quiescenza. Abbiamo appena approvato quella che sarà una bella sforbiciata fino al 40% alle pensioni che vanno dai 100 mila ai 500 mila euro l’anno. I Siciliani r

Tav - al via i bandi per i lavori del tunnel in Italia. Il presidente Piemonte : “Fondi Ue salgono al 55 per cento” : Mentre continuano le tensioni sull’Alta Velocità Torino-Lione dentro il governo, il consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via ibera alla pubblicazione dei bandi per i lavori del tunnel in Italia. Una “giornata storica”, secondo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che, al termine del consiglio d’amministrazione riunitosi a Parigi, ha annunciato: “Il cofinanziamento dell’Unione europea sale al ...

Carrefour ha venduto l’80 per cento delle sue società in Cina a Suning : La società francese della grande distribuzione Carrefour ha venduto l’80 per cento delle sue società in Cina al gruppo cinese Suning per circa 700 milioni di dollari (circa 600 milioni di euro). Suning, gruppo cinese di e-commerce noto in Italia

Golf : Andrea Pavan torna nella top-100 mondiale per rimanerci. Tre italiani nei primi cento! : il successo di ieri al BMW International Open ha regalato ad Andrea Pavan un’altra, grande soddisfazione: il ritorno tra i primi cento giocatori del mondo, stavolta con tutti e due i piedi ben dentro il gotha della disciplina. Il romano, infatti, diventa numero 83, mentre nel suo esordio in top 100 era rimasto sempre tra la posizione numero 99 e la 100. Con la vittoria di ieri, Pavan mette fine a un periodo particolarmente difficile, che ...

Magistratura - il 99 per cento delle toghe è promosso : niente più concorsi interni - solo autovalutazioni : La Magistratura non tiene conto del male più grande che affligge il Paese: la totale assenza di meritocrazia. E così ad essere promosso negli ultimi dieci anni è stato il 98,22 per cento delle toghe. Una percentuale enorme, ma che niente ha a che vedere con i picchi raggiunti negli ultimi due anni d

Furto e spaccio droga in piazza dei Cinquecento : manette per due pusher : Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due donne, una 36enne dell’Ecuador e una 30enne della Repubblica Dominicana, entrambe senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In servizio in abiti civili, i Carabinieri hanno notato le due donne, in piazza dei Cinquecento, avvicinarsi ad un giovane e scambiare con lui una dose di ...

Benzina - spesi 23 miliardi ai distributori da inizio anno : il 60 per cento va allo Stato : Secondo i calcoli del Centro Studi Promotor, la spesa delle famiglie e delle imprese italiane per acquistare Benzina e...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Giovanni Toti - il 65 per cento degli italiani non lo voterebbe" : Non ci sono buone notizie per Giovanni Toti. Da tempo si parla del suo progetto L'Italia in crescita ma il suo soggetto politico non passa la prova dei numeri. Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, un nuovo partito guidato dal governatore ligure non raccoglierebbe consensi suf

Alessandro Di Battista a Otto e mezzo : "Se si tornasse al voto mi ricandiderei al 100 per cento" : "Se si tornasse al voto mi ricandiderei al 100 per cento". Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, annuncia che la regola del doppio mandato deve restare in vigore. E dice: "Se Matteo Salvini dovesse far cadere il governo proporrei, visto che la legislatura sarebbe dura

Il film il grande salto di Fernando Liverotti e Riccardo Centonze. Attori e commercianti - un’accoppiata da incassi - insieme per l’amore del proprio quartiere. : “Il grande salto” è il titolo del film ora in sala distribuito da Medusa, prodotto dalla Sunshine Production di Alessandro

Silvio Berlusconi - catastrofe nel suo feudo in Sardegna : Forza Italia all'1 - 3 per cento : Una nuova disfatta, il voto in Sardegna per Forza Italia. Ovviamente non si parla dei risultati del centrodestra che nel suo complesso ha vinto, ma di quanto, analizzando il voto, abbia effettivamente ottenuto il partito di Silvio Berlusconi. Una disfatta non solo per il fatto che, a Cagliari, è sta

Milano celebra Leonardo per i cinquecento anni dalla morte del Genio : Per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Milano gli rende i dovuti onori con una serie di manifestazioni e mostre che si dipaneranno per tutto il 2019. Leonardo visse a Milano dal 1482 al 1499 e in questi anni, grazie al suo ingegno e al' incoraggiamento e sostegno del Duca di Milano, realizzo molte delle sue mirabili opere e progetti arricchendo la città con capolavori di valore inestimabile e di fama internazionale. Le ...

Duecentomila posti a rischio - 150 tavoli aperti : l’Italia è divorata dalle crisi industriali : In un colloquio con Fanpage.it, il responsabile delle politiche industriali della Cgil nazionale, Salvatore Barone, ha delineato un quadro della crisi industriale in Italia. Al momento "il giudizio sul governo non può che essere negativo", perché "non ha fatto né più né meno di quelli precedenti". Permangono le 20 aree di crisi complessa, con oltre 200mila lavoratori a rischio e più di 150 tavoli di crisi aperti.-- --

Sondaggio Swg per TgLa7 - record di Giorgia Meloni : sale al 6 - 7 per cento - calano Lega e M5s : Perde qualcosina la Lega - pur restando al 37 per cento - perde il M5s e pire il Pd, cresce invece di quasi mezzo punto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato da Enrico Mentana in diretta in generale si nota un leggero calo di consensi per il governo gi