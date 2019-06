I terremoti del ‘900 | il sisma del 29 giugno 1919 nel Mugello

terremoti in provincia di Reggio Calabria - INGV : “E’ una della aree a pericolosità sismica più alte d’Italia” : Facciamo un breve aggiornamento sulla sismicità in corso in provincia di Reggio Calabria, nella zona in cui è avvenuto il terremoto di magnitudo Ml 3.8 (Mw 3.6) del 27 maggio 2019 alle ore 01:31 italiane (26 maggio 2019, 23:31:57 UTC). Il terremoto è stato risentito in una vasta area delle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, ma anche in alcune zone della provincia di Crotone, come si evince dalla Mappa del risentimento sismico in scala ...

I terremoti sono sempre più a portata di click : novità sul sito dell’INGV per gli eventi sismici superiori a 3 : I terremoti sono sempre più a portata di click: da domani, mercoledì 19 giugno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), pubblicherà in tempo reale una prima ‘istantanea’ degli eventi sismici di magnitudo superiore a 3, riportando sul suo sito web istituzionale le stime provvisorie di epicentro e magnitudo calcolate in modo automatico dal software della Sala di Sorveglianza Sismica di Roma. Le informazioni ...

terremoti e gestione delle emergenze : un aiuto dalle immagini satellitari : Le immagini satellitari sono una marcia in più per l’analisi dell’impatto dei Terremoti e la gestione delle emergenze: lo dice uno studio pubblicato on line il 6 giugno sulla rivista Remote Sensing. Non solo sismografi a terra – rileva Global Science – ma anche metodi geodetici con dati da satellite per determinare gli impatti di un sisma. Secondo i ricercatori della University of Iowa e dell’agenzia scientifica governativa U.S. ...

L'ultima scoperta della Columbia University : ecco la correlazione tra le maree e i terremoti : ?Un gruppo di ricercatori ha scoperto il meccanismo alla base della correlazione tra bassa marea e aumento dei movimenti tellurici. Lo studio, che dimostra il meccanismo con cui la marea causa...

terremoti innescati dalle maree? Arriva la conferma della scienza : Dopo anni di ricerche e’ Arrivata la conferma che i Terremoti che avvengono lungo le dorsali oceaniche sono collegati alle maree. A spiegare il meccanismo, rimasto un mistero per decenni, i ricercatori della Columbia University sulla rivista Nature Communications. A indurre il movimento della faglia “è infatti la camera magmatica che respira, si espande e contrae per via delle maree”, spiega Christopher Scholz, coordinatore ...

Le eruzioni dell'Etna non c'entrano con i terremoti a Catania - dice l'esperto : L'Etna continua a dare spettacolo. Nella notte doppia colata lavica. Il vulcanologo dell'Ingv di Catania, Boris Behncke, parla di "gran bella eruzione", iniziata nelle prime ore del 30 maggio sui due lati del Nuovo Cratere di Sud-Est e proseguita. Le colate di lava, ben alimentate, si sono mosse dentro la Valle del Bove, continuando una rumorosa attività stromboliana alle bocche eruttive. l'esperto avverte: "Attenzione alle bufale, che ...

NOAA - tutti i terremoti del mondo dal 1901 al 2000 in una splendida animazione [VIDEO e DETTAGLI] : I ricercatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno sviluppato Science On a Sphere®, uno strumento educativo per spiegare la scienza del sistema terrestre. L’interessante animazione che trovate nel video in fondo all’articolo mostra in sequenza tutti i terremoti registrati che si sono verificati dal 1 gennaio 1901 al 31 dicembre del 2000 ad un ritmo di un anno al secondo. Gli ipocentri dei terremoti prima appaiono ...

terremoti e rischio sismico : i satelliti Sentinel-1 per il monitoraggio della deformazione del suolo - il caso della Toscana : Uno studio dei ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e di TRE ALTAMIRA, pubblicato su Nature, ha messo in luce le potenzialità della costellazione di satelliti Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il continuo monitoraggio della deformazione del suolo, applicandole al caso della Toscana. “Il lancio dei sensori di Sentinel-1 ha aperto nuove possibilità per le applicazioni dell’interferometria ...