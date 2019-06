I porti sono chiusi solo per certi migranti

Arrampicata sportiva - i convocati dell’Italia per il raduno di Arco di Trento. Ci sono anche due invitati : La Nazionale italiana di Arrampicata sportiva si ritroverà nel fine settimana, da venerdì 28 a domenica 30, ad Arco di Trento. Saranno sei gli azzurri agli ordini del DS Daniele Crespi, ai quali si aggiungeranno altri due atleti invitati. Il DS sarà coadiuvato da Stanislao Zama, tecnico di specialità speed, e da Stefan Scarperi, tracciatore. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Marcello Bombardi – C.S. Esercito Ludovico Fossali – ...

Migranti - i porti sono aperti : in 81 sbarcano a Lampedusa : Il gruppo partito da Zwara era stato avvistato ieri pomeriggio a 25 miglia da Lampedusa. Il caso Sea Watch invece si...

A Lampedusa approdano direttamente 45 migranti. Per il governo - i porti sono chiusi. A Unhcr preoccupa decreto sicurezza bis : Un gruppo di 45 immigrati, fra cui due bambini e una donna incinta, sono stati recuperati, praticamente sotto costa a Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I Migranti sono stati portati all'hotspot. Sarebbero originari del Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Intanto al largo di Lampedusa, in acque internazionali, continua a stazionare la nave Sea Watch con 43 naufraghi, alla quale e' stata ...

Riduzione dei gas serra nei trasporti al 2030 : i piani dei governi “sono insufficienti per rispettare gli obiettivi UE” : Una nuova analisi sull’ambizione climatica dei governi dell’UE, incentrata sugli obiettivi di Riduzione delle emissioni dei trasporti (il settore con le maggiori emissioni di CO2 nell’UE) mostra che “la maggior parte degli stati membri non riuscirà a raggiungere i propri obiettivi di Riduzione al 2030. Solo i primi 3, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, hanno ottenuto un punteggio superiore al 50% nella classifica dei ...

Da quando l'Italia ha chiuso i porti sono morti più di 1.100 migranti - dicono due Ong : A un anno dall'annuncio del governo italiano di chiudere i propri porti alle navi umanitarie, "almeno 1.151 persone, uomini, donne e bambini vulnerabili, sono morte e oltre 10 mila sono state riportate forzatamente in Libia, esposte ad ulteriori ed inutili sofferenze". A denunciarlo sono Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee, secondo cui "queste morti, che si sarebbero potute evitare, rivelano il costo umano di politiche ...

Magistrati indagati - Palamara : “Non sono corrotto. I miei rapporti con Centofanti? È amico anche di altri magistrati” : Mai corrotto né influenzabile. Nessun rapporto con l’avvocato Piero Amara ma solo con Fabrizio Centofanti, uomo che descrive come in rapporti con altre figure di vertice della magistratura. Il pm Luca Palamara, indagato dalla procura di Perugia per corruzione, e considerato figura chiave nell’inchiesta che ha portato dritti al cuore del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di governo della magistratura, si difende e ...

Palamara : «Chiarirò i rapporti con Ferri - Lotti e altre persone : non sono un corrotto» : «Intendo prima dimostrare che non sono un corrotto. Per questo ho allegato alla memoria tutti i dettagli sulle spese da me sostenute dal 2011 a oggi: estratti conto, prelevamenti e ogni...

Sea Watch : Asso 25 attracca a Pozzallo - porti sono aperti : Roma – “I porti sono aperti. Un anno dopo l’annuncio del Viminale di chiuderli, il mercantile Asso 25 sbarca le persone soccorse in Italia, a Pozzallo. È un importante atto di responsabilita’ delle autorita’ italiane, sebbene l’assistenza sia arrivata dopo oltre 48h e a piu’ di 24h dal nostro SOS”. Cosi’ su twitter la ong Sea Watch. L'articolo Sea Watch: Asso 25 attracca a Pozzallo, porti ...

Gazzetta : “Disappunto Coni per Lotito e i biglietti omaggio - ma il nodo sono le nomine dei giudici sportivi” : Il disappunto del Coni La vicenda biglietti- in realtà è soprattutto la vicenda magistrati, la vicenda Italia – continua a tenere banco. Oggi ne scrive anche la Gazzetta dello Sport. Il filo conduttore dell’articolo è il disappunto del Coni che non ha gradito le frasi di Lotito, anche in interviste in cui in teoria avrebbe dovuto smentire la sua elargizione di tagliandi e invece si sono rivelate ammissioni all’impronta del ...

Napoli - il miracolo delle Universiadi : così sono rinati gli impianti sportivi : Corri Napoli che la fiaccola accesa a Torino ti lascia poco più di un mese per completare gli impianti. E mentre i tedofori cominciano il loro percorso verso il capoluogo partenopeo, in...

Una decina di calciatori e dirigenti sportivi sono stati arrestati in Spagna per associazione a delinquere : La polizia spagnola ha arrestato una decina di persone fra calciatori, ex calciatori e dirigenti sportivi della prima e seconda divisione del campionato nazionale nell’ambito di un’inchiesta sulle scommesse sportive. Fra gli arrestati ci sono Raul Bravo, ex difensore del Real

Come sono cambiati i rapporti di forza nella maggioranza dopo le Europee : A un anno dalla sua nascita, nel governo giallo-verde i rapporti di forza nella maggioranza si invertono: M5s manda a Strasburgo meno eurodeputati di 5 anni fa, quando ottenne il 21% dei voti. Fermi al 16,8%, i 5 Stelle dimezzano i consensi mentre Matteo Salvini vola oltre la fatidica 'quota 30' e con il 34% esce dalle urne Come primo partito in Italia. E al Pd che cresce, passando dal 18,7% al 22,9%, riesce anche il sorpasso su M5s. Letto con ...

Di Maio : "Vedo nervosismo nella Lega - sono paranoici. Con Salvini rapporti meno efficaci" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo la movimentata giornata di ieri con due Consigli dei Ministri, di cui uno finito molto tardi, questa mattina si è presentato in tv, alle 9 in punto, in colLegamento con Mattino 5, su Canale 5. Incalzato dal conduttore Francesco Vecchi, il leader del MoVimento 5 Stelle ha ammesso:"Vedo del nervosismo nella Lega. Leggo che il viceministro Rixi dice che i 5 stelle sono il partito delle procure. Stanno ...

Sea Watch 3 - nave verso Lampedusa : “Siamo a 15 miglia con bambini a bordo”. Salvini : “Sono scafisti - porti chiusi” : Dopo essere rimasta davanti alle acque territoriali italiane per un giorno, in attesa del via libera per poter approdare in un porto siciliano, la Sea Watch 3 ha deciso di puntare verso Lampedusa. “Siamo a 15 miglia da Lampedusa, a bordo abbiamo 65 persone, alcune disidratate, e alcuni bambini piccoli. Le condizioni meteo sono cattive“, ha detto all’Ansa il comandante Arturo Centore. Ma per imbarcazione ed equipaggio, che ...