I cibi detox che aiutano a dimagrire in estate

Dieta detox di giugno : i cibi per perdere tre chili in una settimana : Con l’inizio del mese di giugno si fa sempre più impellente il conto alla rovescia verso la prova costume. Per questo motivo è ancora più importante curare la forma. Grazie a un approccio detox, è possibile riuscirci e perdere peso in modo sano (anche 3 kg in una settimana, se ci si impegna). Durante l’inverno, anche a causa delle numerose ricorrenze che ci vedono spesso esagerare a tavola, il nostro corpo accumula tossine che ...