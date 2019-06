I candidati Dem contro Trump | La foto shock dei migranti non è l' America

Ue rimanda l’operazione trasparenza e boccia la formula dei candidati : da ‘pietra miliare democrazia’ a ostacolo per accordi : L’incontro tra i 28 capi di Stato e di governo al Consiglio Ue, conclusosi con un nulla di fatto sui nomi delle alte cariche dell’Unione europea, ha però portato una novità che cambia le prospettive sull’esito delle contrattazioni e devia il percorso intrapreso dalle istituzioni europee ormai cinque anni fa: il sistema degli Spitzenkandidaten è stato messo in discussione. Al termine della riunione sono più di uno i leader dei ...

Quattro candidati sono stati esclusi dal primo dibattito televisivo per le primarie dei Democratici statunitensi : Il primo dibattito televisivo tra i candidati Democratici alle primarie per le presidenziali del 2020 negli stati Uniti sarà diviso su due serate, il 26 e il 27 giugno. Il grande numero di candidati , 24 in tutto, ha anche costretto

Europee - un sito per trovare i candidati gay friendly : ai primi posti Partito democratico e Sinistra : Quattro candidati del Partito democratico e uno de La Sinistra. Sono loro a detenere il “rainbow factor”, cioè l’indice che evidenzia quanto siano vicini ai diritti Lgbti. A stabilirlo è votoarcobaleno.it, la piattaforma creata da Arcigay per mobilitare tanto i candidati quanto l’elettorato in vista delle urne che eleggeranno il prossimo Parlamento europeo. Il primo in classifica è Daniele Viotti (già co-presidente ...