I beneficiari del Reddito di cittadinanza saranno convocati a luglio dai cpi

(Di giovedì 27 giugno 2019) Anpal servizi e Regioni hanno trovato un accordo ieri sullo schema di convenzione che definisce i compiti dei navigator nell’attività di supporto per la gestione dei percettori deldiall’interno dei centri per l’impiego, oggetto nelle scorse settimane di un braccio di ferro. Questo schema, accompagnato da un piano operativo, verrà replicato a livello locale nelle convenzioni che Anpal servizi dovrà firmare con ogni singola Regione; la conclusione del percorso è fissata per il 17. È un passaggio chiave, necessario per poter procedere alla contrattualizzazione dei 2.980 navigator che hanno superato la selezione e dovranno essere formati. Nel giro di due settimane, in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia, ideldigiudicati “occupabili”, insieme ai loro familiari,contattati per sms o email enei Cpi. ...

