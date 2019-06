Grease trama | curiosità | streaming film stasera in tv

cubemagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019)è ilin tv giovedì 27 giugno 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Il musical cult del 1978 diretto da Randal Kleiser ha come protagonisti gli iconici John Travolta e Olivia Newton-John. Di seguito ecco cast, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVEcco ladeloggi in tv. Durante le vacanze estive, il bellissimo Danny (John Travolta) conosce e si innamora di Sandy (Olivia Newton-John). Quest’ultima però deve fare ritorno in Australia, così i due si dicono addio. Arrivati però all’inizio dell’anno scolastico si ritrovano nella stessa scuola, infatti Sandy si è trasferita da Sidney negli USA e iscritta al liceo Rydell. Così i due si ritrovano ma non è tutto facile, infatti le differenze tra i loro modi di essere si fanno più evidenti. Danny ha infatti la ...

POPCORNTVit : Grease compie 40 anni: scopriamo insieme 10 curiosità sul musical, diventato cult nel mondo del cinema e per divers… - POPCORNTVit : Grease: 10 curiosità che forse non sapete sul film - zazoomnews : Grease film stasera in tv 27 giugno: cast trama curiosità streaming - #Grease #stasera #giugno: #trama -