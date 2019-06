Governo | Salvini dopo le tensioni | “Andare al voto? Coi mercati e lo spread | no

Sea Watch arriva a Lampedusa - attraccherà in serata. Salvini : «Atto ostile». Dal Governo atto formale all'Olanda : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con...

Stasera Italia - Franco Bechis sulla crisi di Governo : "Matteo Salvini non cerca l'incidente. Ma..." : crisi di governo oppure no? crisi in tempo utile - entro il 15 luglio, giorno più o giorno meno - per andare al voto a settembre? Della vicenda se ne discute a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. Scontato che la crisi, nel caso, non verrà innescata dal M5s e d

Salvini adesso si sbilancia - lancia ultimatum è pronto a lasciare il Governo! : Matteo Salvini questa volta non ci gira con le parole, pronto l’ultimatum potrebbe abbandonare il governo Tre approcci diversi in maggioranza, un governo che torna sul filo dell’instabilità, una procedura di infrazione senza precedenti che si avvicina. È un vero e proprio «black Friday» giallo-verde quello che, da Bruxelles, si vede costretto ad affrontare il premier Giuseppe … Continue reading Salvini adesso si sbilancia, ...

Governo - Salvini : “Autonomia domani in Consiglio dei ministri. Tav leggera? A me piacciono treni che corrono” : Una serie di provvedimenti da mettere in cantiere e di nodi da scegliere, mentre c’è da lavorare per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo, su cui il 2 luglio si esprimerà la Commissione europea. Per il Governo comincia un’altra settimana di vertici e di tensioni, con le divergenze su flat tax e salario minimo per quel che riguarda i conti, ma soprattutto con un compromesso ancora più difficile da trovare su altri ...

Matteo Salvini : "Il Governo va avanti - è quello che vogliono gli elettori". Il sondaggio che annulla la crisi : Matteo Salvini non ha alcuna voglia di litigare con Luigi Di Maio. Almeno per adesso."Per noi, in questa fase, il tema della crisi di governo non esiste. Così come non esiste il tema delle elezioni anticipate. Si va avanti" dicono leghista vicini al ministro dell'Interno. "Allora, ditemi che cosa su

Di Battista : “Salvini pensa al proprio tornaconto - non so se il Governo durerà” : «Il governo dura? Non lo so: perché vedo Salvini che provoca tutti i giorni. E sono convinto che nella sua logica ci sia l’idea di mandare tutto all’aria per mero tornaconto personale». Dalla Sicilia, in un momento delicatissimo nei rapporti tra M5S e Lega, arriva il nuovo attacco alla Lega di Alessandro Di Battista. Il frontman del M5S torna sul p...

Di Battista a Rousseau City Lab : “Non so se il Governo dura. Salvini provoca tutti i giorni - si berlusconizza sempre di più” : “Il governo dura? Non lo so: perché vedo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni – ha concluso – E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l’idea di mandare tutto all’aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto grave perché conta molto di più l’interesse del Paese che quello privato di una forza politica”. Dalla Sicilia, in un momento delicatissimo nei rapporti tra M5S e Lega, arriva ...

Sea Watch - vincono Matteo Salvini e il Governo : "Non fu sequestro di persona" - archiviazione : Il Tribunale per i reati ministeriali di Catania ha archiviato l'indagine contro Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sul caso Sea Watch dello scorso gennaio. A riferirlo è il senatore Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato:

Ilva - Confindustria contro il Governo : “Abbiamo investitore e lo spaventiamo”. E Salvini : “Non complichiamogli la vita” : Il governo “spaventa” ArcelorMittal, “un capolavoro che solo in un Paese come questo può essere oggetto di dibattito”. Parola del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha commentato così il braccio di ferro sull’immunità penale tra i nuovi proprietari dell’acciaieria di Taranto e il governo, che nel decreto Crescita fissa per la data del 6 settembre 2019 “il termine ultimo ...

Governo - Salvini : “Evitare la procedura - ma non a ogni costo”. Di Maio : “Non si tagliano le tasse facendo interviste” : Abbassare le tasse “è un dovere di chiunque sia al Governo al paese” ed “evidentemente evitare l’infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo“. Mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella “complessa e difficile” trattativa con Bruxelles – così l’ha definito lui stesso – per scongiurare l’apertura di una procedura per debito eccessivo, da Milano il suo vice leghista ...