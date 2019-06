Gli utenti Netflix sono sotto attacco

Quanto valgono i dati personali deGli utenti? Google e Facebook potrebbero doverlo dichiarare : Una nuova legge americana costringerebbe le principali piattaforme del web a dichiarare il valore dei dati personali di ciascun utente attivo. L'articolo Quanto valgono i dati personali degli utenti? Google e Facebook potrebbero doverlo dichiarare proviene da TuttoAndroid.

Alleanza per Gli utenti contro la disinformazione online : Migliorare la sicurezza digitale e proteggere i marchi. Tutelare i consumatori on-line combattendo la disinformazione.Nei giorni scorsi a Cannes, in Francia, si è costituito con tali nobili finalità un gruppo di lavoro tra alcuni colossi del web (Facebook, Google, Twitter) e varie aziende e agenzie dei media e di altri settori merceologici.La nuova realtà si chiama Global Alliance for Responsible Media e la sua missione ...

Ecco le nuove feature in arrivo per Gli utenti MIUI : Nelle scorse ore il team MIUI ha annunciato alcune delle nuove feature che fanno parte dell'ultima versione di sviluppo di questa popolare ROM

Entro il 2020 nascerà Libra la moneta utilizzabile nei Social da tutti Gli utenti : Entro il 2020 nascerà Libra la moneta utilizzabile nei Social da tutti gli utenti Le novità in campo tecnologico sembrano non mancare mai anzi, ultimamente la notizia sta facendo il giro di tutto il mondo. Sapete cosa è Libra? Libra è la nuova moneta digitale, questa permetterà a tutti gli utenti di accumulare soldi e scambiarseli tra di loro, per poi utilizzarli anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. I progetti di Mark Zuckerberg ...

Google renderà disponibile un nuovo formato di sms per Gli utenti Android : Google lancia la tecnologia RCS denominata Chat, sarà un servizio di messaggistica multimediale dedicato agli utenti Android (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Google ha annunciato che, entro la fine del mese di giugno, gli utenti Android del Regno Unito e della Francia potranno accedere ai servizi di chat Rcs forniti direttamente da Big G. Rcs, acronimo di Rich Communication Service, è il nuovo protocollo che sostituirà gli ...

Amazon regala 5 euro aGli utenti Amazon Prime : ecco come averli : La nuova promozione Amazon Music regala 5 euro di credito su Amazon a tutti gli utenti Prime che scarichino l'app ed effettuino il primo accesso.

Il robot da cucina Monsieur Cuisine Connect ha un microfono "nascosto" e Gli utenti si ribellano : Monsieur Cuisine Connect è un robot da cucina evoluto prodotto dall'azienda tedesca SilverCrest e che in Francia ha generato un vero e proprio polverone

YouTube offre nuove opportunità agli inserzionisti e consigli aGli utenti di YouTube Music e Premium : Google lancia nuove opportunità per gli inserzionisti su YouTube e fornisce consigli utili per godere al meglio di YouTube Music e Premium.

Ecco come Google fornirà il servizio Chat RCS direttamente a tutti Gli utenti Android : Entro la fine del mese, gli utenti nel Regno Unito e in Francia potranno accedere ai servizi di Chat RCS forniti direttamente da Google, invece di aspettare che il loro operatore supporti tale servizio che in futuro dovrebbe diventare universalmente disponibile per tutti gli utenti Android.

Nuova truffa su WhatsApp prende di mira Gli utenti Vodafone : WhatsApp si trova spesso al centro di tentativi di truffa ai danni degli utenti meno esperti e nelle ultime ore ne è stato segnalato uno che riguarda Vodafone

OnePlus diffondeva le e-mail deGli utenti a causa di una vulnerabilità nella sua app per gli sfondi : Un paio di mesi fa è emerso un difetto di sicurezza che ha colpito molti utenti OnePlus. La società aveva diffuso gli indirizzi email di centinaia di loro utenti attraverso l'app per gli sfondi Shot on OnePlus. Non è chiaro da quanto tempo questa vulnerabilità fosse presente, ma potrebbe essere fin dal rilascio dell'app, quindi da vari anni.

PS4 : l'errore "np-31970-0" sta causando alcuni problemi aGli utenti : Nella giornata di ieri sono stati segnalati alcuni problemi con Playstation Network e, mentre alcune persone sembrano essere in grado di tornare su PSN, è spuntato un nuovo errore, np-31970-0, che sta dando qualche problema, riporta Gamepur.Il nuovo errore sembra verificarsi quando l'utente tenta di entrare in un party, quindi è probabile che i nuovi problemi siano legati a quelli segnalati in precedenza che, quindi, non sono ancora stati ...

Evernote - l’estensione di Chrome ha esposto Gli utenti ad attacchi hacker : Phil Libin, ceo di Evernote (foto: Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg via Getty Images) I ricercatori di cybersicurezza hanno scoperto un bug critico nell’estensione della popolare app Evernote di Google Chrome, che avrebbe potuto consentire agli hacker di effettuare un dirottamento del browser al fine di sottrarre informazioni sensibili da qualunque sito web si accedesse. Evernote Web Clipper è una delle estensioni più utilizzate del browser di Big ...

Instagram in tilt : temporanea sospensione del servizio per miGliaia utenti : Una interruzione di Instagram ha lasciato senza accesso ieri migliaia di utenti del social network di proprietà di Facebook, e in tanti si sono riversati su Twitter per sfogare la frustrazione. Il sito DownDetector.com ha mostrato un picco nei report di Instagram non disponibili nel pomeriggio di ieri, arrivando a interessare 54.000 utenti. "Oggi, un problema tecnico ha fatto sì che alcune persone avessero problemi ad accedere ai loro ...