Giulia Salemi | un' amica | Francesco Monte prepotente | pesante L' ha lasciata senza

Giulia Salemi - regalo inaspettato dopo Francesco Monte : “Buon inizio” : Sorpresa a Giulia Salemi: un bouquet di fiori emoziona la fashion blogger Giulia Salemi ha ricevuto un regalo stupendo dalle sue fan: un mazzo di fiori che l’hanno davvero commossa. dopo la rottura con Francesco Monte, sta ricevendo tanto affetto. Non si sarebbe mai aspettata tutto questo calore e ogni volta è una sorpresa continua! […] L'articolo Giulia Salemi, regalo inaspettato dopo Francesco Monte: “Buon inizio” ...

Giulia Salemi : "Francesco Monte? Penso solo a me stessa - ora" : Giulia Salemi, in questi giorni, sta cercando di superare la delusione per la fine della storia con Francesco Monte, iniziata, oltre un anno fa, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La giovane influencer, come confessato, al settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, ha intenzione di riprendere in mano le redini della propria vita, circondandosi degli affetti di sempre: Penso solo a me stessa, ora. Avere momenti ...

Giulia Salemi e la Leotta colleghe in un programma radiofonico dopo i gossip su Francesco : Per una decina di giorni, tutti i siti hanno riportato la notizia del presunto flirt in corso tra Diletta Leotta e Francesco Monte: i bene informati, inoltre, hanno sostenuto che la bionda giornalista sia una delle cause che hanno portato alla rottura tra l'ex tronista e Giulia Salemi. A circa un mese dall'addio tra i "Fralemi", le due donne al centro di questo gossip si sono ritrovate faccia a faccia per lavoro: per tutta questa settimana, ...

