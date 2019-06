Giulia De Lellis | Andrea Iannone? E' entrato in punta di piedi nella mia vita

CECILIA RODRIGUEZ CONTRO Giulia DE LELLIS/ Antonella Fiordelisi la difende : : CECILIA RODRIGUEZ ammette di usare il vibratore nell'intimità con Ignazio Mosera ma smentisce problemi di prestazione del suo lui.

Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone - fan furiosi : «Hai perso l'umiltà» : Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone. Continua la storia più chiacchierata dell'estate, quella tra l'influencer romana e il pilota di MotoGp. Dopo essersi...

Giulia De Lellis racconta la storia con Iannone e risponde a Cecilia Rodriguez : Come ha replicato Giulia De Lellis alle critiche di Cecilia Rodriguez Tempo di confessioni per Giulia De Lellis. Da settimane al centro del gossip per via della nuova relazione con Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di svelare qualche curiosità e retroscena sulla love story in corso. Love story che dura […] L'articolo Giulia De Lellis racconta la storia con Iannone e risponde a Cecilia Rodriguez proviene ...

Giulia de Lellis : "Iannone all'inizio mi stava antipatico" - : Alessandro Pagliuca Giulia de Lellis confessa il fatto che appena conosciuti lui le stava particolarmente antipatico salvo poi cambiare idea È indubbiamente la coppia del momento: Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno infiammato il gossip negli ultimi giorni. La relazione tra la giovane influencer e l’ex di Belen non è passata inosservata. Tutti ne parlano, alcuni anche male, come la sorella della Rodriguez, Cecilia, che si è ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : spunta l'anello. Ma è lo stesso che aveva Belen - : Marina Lanzone Da ieri nelle storie Instagram l'influencer sfoggia un nuovo anello. Sarà un regalo del pilota? Indiscutibilmente la coppia più chiacchierata del momento è quella composta da Giulia De Lellis e Andrea Iannone, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez. La notizia della loro relazione ha acceso la curiosità dei fan. Nelle ultime ore gli utenti hanno notato al dito dell’influencer un anello di rubino e diamanti. È un probabile ...

Giulia De Lellis in Ferrari con Iannone e su Instagram scrive : 'Meschina' : Il commento che Cecilia Rodriguez ha fatto sulla sua nuova storia d'amore, sembra non aver fatto particolarmente piacere a Giulia De Lellis: ieri sera, dopo aver fatto sapere di essere a bordo della Ferrari di Andrea Iannone, l'influencer ha usato Instagram forse per lanciare una frecciatina alla sorella di Belen. "Petty" (ovvero "Meschina"), è la parola che la romana ha messo in evidenza vicino ad un suo selfie a poche ore dal parere negativo ...

Cecilia Rodriguez offende Giulia de Lellis perché bassa - Antonella Fiordelisi la difende : Sembra esserci astio tra Cecilia Rodriguez e la coppia formata da Giulia de Lellis e Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Prima del ritorno di fiamma con l'ex marito Stefano De Martino. Cecilia Rodriguez, stizzita e pretestuosa, ha rilasciato dichiarazioni fredde e volutamente offensive sulla "statura" della coppia VIP. Giulia De Lellis e Andrea Iannone sarebbero bassi, secondo Cecilia Rodriguez "Alti un metro e una banana" ha riferito la ...

Ma che video fai ..che schifo! L’ultimo video fa imbestialire i fan di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis, come si sa sta frequentando, Andrea Iannone: la storia più chiacchierata dell’estate, quella tra l’influencer romana e il pilota di MotoGp è in completa ascesa pop. Dopo essersi nascosti per settimane, ora i neofidanzati sono usciti allo scoperto e non perdono occasione per far parlare di sè, condividendo alcune immagini provocatorie.-- Dopo il video in cui Iannone bacia i piedi di Giulia, arriva sulle stories dell’influencer ...

Giulia De Lellis si sfoga con i fan : “La gente è triste” : Lo sfogo di Giulia De Lellis su Instagram Giulia De Lellis ha trascorso delle vacanze speciali con le sue nipotine e Andrea Iannone, il suo nuovo fidanzato. Nonostante ci sia stata l’intromissione di alcuni paparazzi che hanno fatto perdere le staffe all’influencer, Giulia è carica per affrontare i prossimi impegni di lavoro. Grazie a Uomini […] L'articolo Giulia De Lellis si sfoga con i fan: “La gente è triste” ...

Giulia De Lellis fa un video nella Ferrari di Andrea Iannone : Amore a gonfie vele quello tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Dopo il video in cui Iannone bacia i piedi di Giulia, arriva sulle stories dell’influencer un nuovo filmato. Questa volta la De Lellis è nella Ferrari del fidanzato e si lamenta: «Sono ore, forse giorni, che sono in macchina a 68 gradi. Se Andrea non torna subito faccio un danno». Mentre pronuncia queste parole, Giulia inquadra il lussuoso abitacolo e le chiavi con il ...

Cecilia Rodriguez umilia Andrea Iannone e Giulia De Lellis : "Alti un metro e una banana" : Cecilia Rodriguez commenta sulle pagine del settimanale Chi il rapporto tra Andrea Iannone (ex di sua sorella Belen) e Giulia De Lellis, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. “Nelle interviste tutti dicono 'Che belli' o 'Auguri e figli maschi' – ha spiegato -. Questo perché nessuno mai

Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone - fan furiosi : «Hai perso l'umiltà» : Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone. Continua la storia più chiacchierata dell'estate, quella tra l'influencer romana e il pilota di MotoGp. Dopo essersi...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis/ Fratello del pilota zittisce Cecilia Rodriguez! : Angelo Iannone, Fratello di Andrea risponde a Cecilia Rodriguez: ecco cosa ha detto anche Giulia De Lellis dopo le dichiarazioni della sorella di Belen.

Giulia de Lellis si immortala sulla Ferrari di Andrea Iannone : Giulia de Lellis pubblica sui social una foto nella quale si immortala sulla Ferrari di Andrea Iannone scatenando ancora il gossip su di loro. Donne e motori. Dopo l'incursione a bordo pista durante la gara di Andrea Iannone, stavolta Giulia De Lellis si gode anche il gioiellino del campione di MotoGp: la sua Ferrari. Infatti, l'influencer si è immortalata in sella al bolide del motociclista, cogliendo l'occasione per prenderlo un ...