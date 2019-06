Giro d’Italia 2020 | si parte da Budapest il 9 maggio

ilfogliettone

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ild'Italia 103 decolla e atterra in Ungheria, proprio nel giorno dell'annuncio ufficiale che Fabio Aru sara' al via del Tour de France il 6 luglio a Bruxelles. La corsa rosa nelscattera' da, con una crono individuale, proseguira' con altre due tappe magiare, prima del ritorno nel proprio habitat naturale (l'approdo in Sicilia). Il percorso della crono, che si disputera' sabato 9, hanno spiegato gli organizzatori di RCS Sport, si snodera' per le vie della capitale, con un finale in leggera salita, dopo 9,5 chilometri in apnea. Le prime due tappe scatteranno da piazza degli Eroi (patrimonio mondiale dell'Unesco), nel cuore di; l'arrivo della crono avverra' nel distretto del Castello, con gli ultimi 1.500 metri in leggera salita al 4%. Il giorno dopo, domenica 10, andra' in scena la prima frazione in linea con arrivo a Gyor, la principale ...

