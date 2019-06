George Clooney e Amal Alamuddin | cena romantica Da Ivo a Venezia e foto nelle cucine con

Inarrestabile George Clooney. Presto sarà produttore e attore su Netflix - : Carlo Lanna George Clooney alla conquista di Netflix, è in cantiere un nuovo film da attore per il celebre colosso dello streaming Filantropo, marito, padre e attore versatile. George Clooney è un vero e proprio tornado. Secondo quello che è stato riportato da Vanity Fair, il celeberrimo George è pronto a lanciarsi in un nuovo progetto televisivo. Dopo il successo ottenuto dalla miniserie “Catch 22”, qui in Italia su Sky, ora si ...

Barack Obama ospite di George Clooney sul lago di Como : l’arrivo in motoscafo e la cena esclusiva a Villa d’Este : Villa Oleandra, la gita in motoscafo e poi la cena elegante a Villa d’Este. “Così magico da togliere il fiato” sarebbe stato il commento dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sul suo soggiorno ospite di George Clooney e, in generale, sulla bellezza del lago di Como. Ieri sera i due, insieme alle rispettive famiglie, hanno cenato a Cernobbio. Nel video, il loro arrivo sul molo e l’ingresso al ristorante ...

I truffatori italiani che si spacciavano per George Clooney arrestati in Tailandia : Due italiani sono stati accusati di spacciarsi per l’attore statunitense George Clooney per promuovere il proprio business nel campo della moda. I due sono stati arrestati in Tailandia dopo anni di latitanza. Francesco Galdelli, 58 anni, e Vanya Goffi, 45 anni, sono stati arrestati nella località thailandese di Pattaya, dopo che i poliziotti hanno circondato la villa di lusso in cui vivevano, lontano dalle attrazioni turistiche e dalla ...

George Clooney padrino del battesimo di Archie? : A metà luglio Archie, il figlio del principe Harry e di Meghan Markle sarà battezzato. La location prescelta secondo la stampa britannica è la cappella di San Giorgio, dove si sono sposati i duchi di Sussex e dove il figlio minore di Lady Diana è stato battezzato nel 1984.La regina Elisabetta non sarà presente all'evento per impegni non ancora definiti, mentre di sicuro il bambino indosserà una replica della Honiton Lace Christening, ...

Truffarono anche George Clooney - arrestati in Thailandia due latitanti italiani : Due cittadini italiani sono stati arrestati in Thailandia: i due sono accusati di aver messo a segno una serie di truffe, di cui molte anche in Italia. Tra i truffati della coppia c'è anche la star di Hollywood George Clooney: i due avevano creato una linea di abbigliamento a nome dell’attore, che ovviamente non ne era a conoscenza.