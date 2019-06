Geoff Westley | «Un concerto è sempre un’esperienza straordinaria | è il momento della

“Geoff Westley – Piano Solo” - il nuovo album del pianista : È uscito "Geoff Westley - Piano Solo - Does what is says on the tin", nuovo album del pianista, compositore e produttore Geoff Westley, una raccolta di quattro composizioni originali interamente scritte ed eseguite da Westley al Pianoforte. L'album, registrato in Inghilterra presso la Menhuin Hall, sarà presentato con un concerto dal vivo mercoledì 8 maggio a Roma, presso l'Alexanderplatz Jazz Club. "'Does what is says on the tin' - racconta ...