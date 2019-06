ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Tutti sanno diper le periodichedi: dal suicidio di Tenco al terrorismo, dalle ormai ricorrenti alluvioni all’ampiamente prevista caduta del Ponte Morandi. Personalmente, ci aggiungereila gestione del Genoa da parte del presidente Preziosi, ma ormai me nefatto una ragione e tifo per l’Atalanta di Gasperini. Tutte sfighe che, volendo, potrebbero imputarsi alle precedenti amministrazioni di centrosinistra e di centrodestra, e non alle attuali amministrazioni di destra. Meno noto, invece, è l’impatto della Saga del Ponte – questo tormentone che ogni giorno produce quintali di filmati e di carta stampata – sull’amministrazione del territorio ligure, monopolizzata dal duo Marco Bucci (sindaco di) e Giovanni Toti (presidente della Regione Liguria). Semplificando assai, si potrebbe metterla così: il duo cura la comunicazione, rilascia interviste, si ...

Cascavel47 : Genova è famosa per le epidemie di sfiga. Ma nove ore di blackout sono anche troppo - LiguriaDelfini : - LFCMFighter : @PowerBaldax @red_mask9 Mi ricorda una partita di qualche settimana addietro fra LA squadra di Genova ed una di una famosa città d’arte ?? -