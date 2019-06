Gazzetta | La Roma vuole Diawara e lascia Veretout al Napoli

Gazzetta : Il Napoli bissa con la Roma e vaglia anche Pellegrini : Non solo Manolas, il Napoli allarga gli orizzonti del suo mercato. Mentre procede la trattativa per il difensore greco per cui la Roma chiede 36 milioni, mentre De Laurentiis considera che il prezzo sia leggermente più basso. Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe ora vagliando anche la possibilità Luca Pellegrini. anche il terzino sinistro fa parte della scuderia di Mino Raiola con cui il ...

Gazzetta – Dopo James Rodriguez - anche Manolas al Napoli : la Roma apre. Il punto : Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto. Oltre a James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma il difensore Kostas Manolas. Il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare. Questo per coprire parte dei 36 milioni di ...

Gazzetta : La Roma vuole il cash per Manolas. Giuntoli non molla : La Roma vuole fare cassa. L’ostacolo più grande nella trattativa imbastita dal Napoli per Manolas è “solo” questo. Il club di De Laurentiis ha trovato l’accordo con il greco, ma la Roma vuole i 36 milioni della clausola rescissoria del difensore. “Basta questo per far capire quanto sia complicata l’operazione”, scrive la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis ha più volte detto che non spenderebbe mai una ...

Per la Roma spunta l’ipotesi Benitez. CorSport e Gazzetta la definiscono una pista concreta : Con il no incassato da Conte e dopo che Sarri ha fatto sapere di voler restare in Inghilterra, i nomi possibili per la panchina giallorossa sono diversi. Oggi la Gazzetta dello Sport parla di Paulo Fonseka, attualmente allo Shaktar Donetsk e di Laurent Blanc, vecchio pallino giallorosso. Ma soprattutto la rosea definisce pista “più concreta” quella che porta a Rafa Benitez. Anche il CorSport parla di un sondaggio giallorosso in ...