Gazzetta | il Napoli ha una grande tradizione di coppie centrali di difesa

Gazzetta : Manolas è un giocatore del Napoli : Oramai si parla di Manolas come un giocatore del Napoli, non ci sono ancora firme o annunci ufficiali, ma c’è la certezza. L’accordo con il difensore greco era già stato messo nel cassetto, pare che si tratti di un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, adesso la Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli avrebbe deciso di pagare per intero la clausola rescissoria alla Roma 36 milioni (34 più 2,7 destinati al calciatore). Questo solo ...

Gazzetta : manca un mediano in difesa - il Napoli torna su Veretout : Sembra oramai conclusa la trattativa co la Roma per Manolas e quindi messo al sicuro il quartetto dei centrali della difesa di Ancelotti con Koulibaly, Manolas, Maksimovic e Chiriches. Adesso bisogna concentrarsi sul mediano che , secondo i piani di De Laurentiis, potrebbe essere Veretout. Il calciatore della Fiorentina è da tempo sull’agenda di Giuntoli, ma la trattativa con la società toscana si era fermata, anche perché si erano ...

Ruolo di James Rodriguez al Napoli - Gazzetta : “Così farà la differenza” : Ruolo di James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: “Così farà la differenza” Ruolo di James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: “Così farà la differenza”. La storia tra il tecnico azzurro e l’ attaccante colombiano parte dal lontano 2014, quando James, reduce da un mondiale da assoluto protagonista (capocannoniere con 6 gol in 5 gare), arriva alla corte di Re Carlo al Real Madrid. Da quel momento è stato subito feeling, ...

Gazzetta : Il Napoli osserva Alexandru Cicaldau : Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli segue con attenzione l’Europeo Under 21 per tenere d’occhio le giovani promesse. In particolare starebbe osservando il centrocampista romeno Alexandru Cicaldau, classe 1997, che gioca nel Viitorul Constan?a. L’interessamento del Napoli per il calciatore era stato confermato ieri dal suo agente, Virgil Colfescu, a Radio Marte. Cicaldau ha una clausola rescissoria di 10 milioni e un ...

Gazzetta : La Fiorentina offre 15 milioni per Inglese. Il Napoli ne vuole 30 : Tante le squadre che finora sono state accostate al futuro di Roberto Inglese. Oggi la Gazzetta parla di un’offerta anche da parte della Fiorentina. L’attaccante è tornato al Napoli dopo il prestito al Parma. Finora si è scritto che il Parma volesse trattenerlo, ma si era parlato anche di un interessamento da parte del Bologna e dell’Atalanta, intenzionata a rinforzare il suo attacco in vista della Champions. Oggi la Gazzetta ...

James Rodriguez-Lozano - Gazzetta : “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di troppo” : James Rodriguez-Lozano, Gazzetta: “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di troppo” James Rodriguez-Lozano, Gazzetta: “Se arrivano entrambi il Napoli ha un attaccante di troppo”. Un attaccante esterno, che si adatta un po’ ovunque, ed un fantasista che agisce tra linee non lesinando inserimenti. James Rodriguez e Lozano sono senza dubbi due attaccanti di spessore capaci di fare la differenza in ogni ...

Gazzetta – Veretout sbarca a Napoli in tarda serata : il motivo : Gazzetta – Veretout sbarca a Napoli in tarda serata: il motivo Gazzetta – Veretout sbarca a Napoli in tarda serata. Il centrocampista francese della Fiorentina è arrivato nella tarda serata di ieri all’ aeroporto di Capodichino, dove ad attenderlo c’ era il suo agente Mario Giuffredi. Sono tante le voci sulla sortita del mediano nel capoluogo partenopeo, l’ edizione online de ‘La Gazzetta dello ...

Il Napoli : bufala Gazzetta - Insigne e Allan non sono in vendita : Il Napoli smentisce su Twitter quanto scritto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ovvero che gli acquisti di James Rodriguez, Manolas e Lozano potrebbero essere finanziati con la cessione di Insigne e Allan, su cui Ancelotti avrebbe dato il suo benestare. La Società la definisce “la prima grossa bufala della stagione” e chiarisce che i giocatori del Napoli non sono in vendita e comunque non sono ancora arrivate offerte tali da ...

Gazzetta : Fabian Ruiz - l’uomo in più per la Spagna (e per il Napoli) : La Gazzetta dello Sport lo definisce “l’uomo in più”. Quello che ha fatto la differenza nella partita che la Spagna ha vinto 5-0 contro la Polonia. Naturalmente, Fabian Ruiz. In poco più di mezz’ora, sabato, ha scheggiato la traversa due volte, poi ci ha provato di destro, da fuori area, ma il portiere gliel’ha parata, finché, al terzo tentativo, è riuscito a fare un gran gol, che ha dimostrato “anche le ...

Allan-Psg - Gazzetta : maxi offerta dei parigini - arriva la risposta del Napoli : Allan-Psg, Gazzetta: maxi offerta dei parigini, arriva la risposta del Napoli Allan-Psg, Gazzetta: maxi offerta dei parigini, arriva la risposta del Napoli. Il Paris Saint Germain torna all’attacco per Allan con una maxi offerta al Napoli che, però, chiede di più. Ne parla l’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’. Allan-Psg, Gazzetta: “Entrambi sono in Brasile, impegnati nella Coppa America. Allan con la ...

Gazzetta : Il Napoli bissa con la Roma e vaglia anche Pellegrini : Non solo Manolas, il Napoli allarga gli orizzonti del suo mercato. Mentre procede la trattativa per il difensore greco per cui la Roma chiede 36 milioni, mentre De Laurentiis considera che il prezzo sia leggermente più basso. Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe ora vagliando anche la possibilità Luca Pellegrini. anche il terzino sinistro fa parte della scuderia di Mino Raiola con cui il ...

Gazzetta : Per il Napoli Insigne non è incedibile. Ci vuole un’offerta sugli 80 milioni : Il Napoli non considera Lorenzo Insigne incedibile, scrive la Gazzetta dello Sport. Raiola, il procuratore del capitano, ha provato a prolungare il contratto del suo assistito e ad ottenere un adeguamento economico. Avrebbe voluto garantire a Insigne uno stipendio di 5,5 milioni a stagione, con un aumento di 1 milione rispetto al contratto attuale, e un prolungamento fino al 2023. Ma De Laurentiis ha rigettato entrambe le richieste: per ...

Gazzetta : E se il Napoli decidesse di dare a James la numero 10 : La Gazzetta dello Sport avanza la possibilità che per James Rodriguez il Napoli potrebbe rispolverare la numero 10 «La 10 è stata sulle spalle di Sivori e diMaradona. Dopodiché, con l’addio dell’ex Pibe de oro, quella maglietta è stata ritirata» La trattativa per il colombiano è ancora da chiudere, ed è difficile che dopo Diego qualcuno possa vestire ancora quella maglia, ma il 10 è il numero preferito dell’attaccante «Napoli potrebbe ...

Gazzetta : Per James il Napoli ha offerto 7 milioni per il prestito e 30 per il riscatto : Per la Gazzetta dello Sport la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez è alle battute finali. Per l’inizio della prossima settimana, scrive, dovrebbe essere tutto definito. Manca solo il completo accordo sulla parte economica, “ma Aurelio De Laurentiis sta gestendo in prima persona l’operazione convinto che Florentino Perez accetterà le sue condizioni, ovvero, 7 milioni per il prestito e poco meno di 30 milioni per il ...