Furto libri antichi, i ladri si calano alla “Mission impossible”: tutti arrestati

(Di giovedì 27 giugno 2019) I carabinieri di Monza hanno arrestato 15 persone che nel 2017 avevano rubato libri antichi a due collezionisti italiani e a un cittadino tedesco per un valore di oltre due milioni di euro. La banda si era calata in un magazzino in Gran Bretagna da un lucerario con delle corde, mettendo a segno un Furto da film.

Avevano messo a segno il colpo di una vita. E lo avevano fatto nel modo più spettacolare possibile. Come in un film. Anzi. Come in quel film con Tom Cruise. Primo o secondo episodio, poco importa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, il gruppo di ladri che nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2017 si era intrufolato in un magazzino di Feltham, in Gran Bretagna, avrebbe messo in atto un vero e proprio furto alla "Mission impossible", calandosi con delle funi dai lucernari del magazzino dove erano custoditi dei preziosi libri antichi.



Oggi, però, grazie all'intervento dei carabinieri di Monza, protagonisti di un'indagine assieme al Metropolitan Police di Londra e all'Ispettorato generale della polizia romena, coordinati da Europol ed Eurojust, la banda di quindici persone, tra cui quattordici cittadini rumeni e un inglese, è stata tutta arrestata. I ladri sono accusati di far parte di un'organizzazione responsabile del furto di 260 libri antichi del valore di due milioni di euro, messo a segno alla maniera di Tom Cruise in "Missione impossible".