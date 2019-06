Furti d' auto - Nel 2018 è boom per il breve termine

quattroruote

(Di giovedì 27 giugno 2019) Malgrado i sempre più performanti apparati telematici per la protezione delle flotte, e dopo quattro anni di statistiche in calo, ididegli operatori di noleggio ahanno visto un vero e propriolo scorso anno. Si è arrivati a 1594 veicoli sottratti, ovvero più di quattro al giorno, registrando un aumento del 36% sul 2017. Ruberie continue che costano al comparto ben 10 milioni di euro (+32% sul 2017), con una forte concentrazione in cinque regioni: Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Lombardia. Secondo Aniasa, lAssociazione confindustriale che rappresenta il settore dei servizi di mobilità, in questi luoghi viene messa in pericolo loperatività delle società attive nel settore dellein affitto: In controtendenza rispetto al trend generale deia livello nazionale, da anni in costante calo, il settore del noleggio veicoli rappresenta ...

Luca_Zunino : Furti hi-tech: ecco come un ladro di automobili può rubarci persino l’identità - CatelliRossella : Furti Reggio Emilia, auto devastata, bottino da 20mila euro -