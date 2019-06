Furbetti del cartellino | nove dipendenti pubblici nei guai a Roma | Totale

I Furbetti del finestrino : L'Italia è un paese di automobilisti furbetti e l'ultima indagine realizzata per Facile.it da Up Research e Norstat lo dimostra: un automobilista su sei in caso di danni procurati ad auto parcheggiate, in assenza del proprietario preferisce darsela a gambe. Secondo i dati raccolti la percentuale raggiunge il 16,5%, vale a dire 1,3 milioni di automobilisti che decidono coscientemente di non assumersi la responsabilità del danno arrecato. Un ...

Dl Crescita - dal bonus per auto elettriche alla stretta sui ‘Furbetti’ dell’affitto fino al Salva Roma : tutte le norme approvate : Dallo scivolo di 5 anni per gli aspiranti pensionati al Salvataggio di Roma, grazie a un intervento dello Stato per 1,4 miliardi di euro, fino alla riapertura dei termini per aderire alla rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e del saldo e stralcio, con nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019. E poi l’estensione dell’accesso al fondo per il credito anche alle imprese in concordato preventivo, come Mercatone Uno. Il decreto legge ...

Firenze. Furbetti della Ztl : i controlli della Polizia Municipale in centro : Continua l’attenzione della Municipale di Firenze per la sicurezza stradale. Una pattuglia dell’autoreparto ha effettuato alcuni controlli in via Silvio

Cosa prevedono le nuove misure contro i Furbetti del cartellino : Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I sì sono stati 135, i no 104 e tre gli astenuti. Diverse le novità introdotte a partire dalle nuove misure per contrastare l'assenteismo e contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza, fino alle nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della ...

È legge il decreto concretezza - impronte digitali al posto del cartellino contro i Furbetti : Il provvedimento voluto da Giulia Bongiorno contro gli assenteisti introduce anche la verifiche dell'iride, ma la realizzazione spetterà a una successiva disposizione. Esclusi forze dell'ordine, magistrati, prefetti e insegnanti, ma non i presidi. Novità anche sui concorsi

Varata legge contro i ‘Furbetti del cartellino’ : da impronte digitali a nuove assunzioni : Via libera definitivo del Senato al disegno di legge Concretezza. I si' sono stati 135, i no 104 e tre gli astenuti. Diverse le novita' introdotte a partire dalle nuove misure per contrastare l'assenteismo e contro i cosiddetti 'furbetti del cartellino', come le impronte digitali e i sistemi di videosorveglianza, fino alle nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione e la creazione di un organismo ad hoc, il 'Nucleo della Concretezza', che ...

Ddl concretezza è legge : videocamere e impronte digitali contro i “Furbetti del cartellino” : Il Senato ha approvato il Ddl concretezza, il provvedimento che riguarda la pubblica amministrazione e che introduce misure di videosorveglianza e di rilevamento delle impronte digitali per combattere l'assenteismo dei dipendenti pubblici. "Felice di poter finalmente dire addio ai truffatori del cartellino", ha commentato la ministra Giulia Bongiorno.Continua a leggere

Giulia Bongiorno - ok al Ddl Concretezza : ribaltone Pa. "Telecamere e impronte anti-Furbetti del cartellino" : Una rovina per i dipendenti pubblici "furbetti", firmata Giulia Bongiorno. "Con l'approvazione in via definitiva del Ddl Concretezza - spiega il ministro per la Pubblica amministrazione - avremo nuovi e preziosi strumenti per garantire i migliori servizi per cittadini e imprese". Leggi anche: "Test

I Furbetti della bolletta fanno sparire 10 miliardi : Angelo Allegri Eio pago», diceva l’avaro Totò nell’indimenticabile «47 Morto che parla». «E io non pago», dicono migliaia di italiani ogni giorno. L’affermazione vale in tutti i sensi: si spende sempre meno per godersi la vita, come dimostra il ristagno dei consumi, ma si fa fatica anche a ripagare i debiti. Così il 2018 è stato l’anno record per i «buffi» (il termine, comune nel romanesco, è in realtà originario dell’Italia ...

Furbetti del reddito di cittadinanza - in Sicilia scoperti 26 lavoratori in nero : Il reddito di cittadinanza doveva essere un salvagente per i Siciliani meno abbienti, invece si sta trasformando l’occasione per tanti, che invece se la passano bene lavorando in nero, e facendo cassa con l’aiuto ideato dal governo giallo-verde. E così proprio dall’Isola arrivano le denunce dei primi Furbetti, pronti a prendere l’aiuto dello Stato anche se un’occupazione ce l’avevano già. lavoratori in nero, salario in contanti ...

Caserta - truffe all'Inps : denunciati quasi 400 "Furbetti" del sussidio di disoccupazione : La Guardia di finanza ha scoperto centinaia di posizioni lavorative fittizie create da 14 società solo per far percepire l'indennità mensile

I Furbetti delle bollette di luce e gas : in Campania - Sicilia e Calabria i numeri più alti : Con la parola “furbetto” oggi si tende ad indicare un soggetto che cerca di aggirare le regole per non pagare qualcosa, per ottenere un sussidio o per evitare alcuni adempimenti della vita di tutti i giorni o del lavoro. Sui media si è tanto parlato dei "furbetti del cartellino", cioè quei lavoratori pubblici assenteisti che timbravano il badge di ingresso al lavoro e poi uscivano per le loro esigenze personali. Poi è stata la volta dei ...

I Furbetti delle licenze all'assalto dei piccoli comuni : L'inchiesta sul fenomeno delle candidature false nei paesi sotto i 1.000 abitanti per ottenere un mese di ferie Antonio Borrelli elezioni comunali amministrative fannulloni furbetti ?

Napoli : stop ai Furbetti del ticket - assalto agli uffici dell'Asl : Non pagavano il ticket perché esenti in base al reddito denunciato in autocertificazione: ora dovranno rimborsare alla sanità pubblica le cifre risparmiate ingiustamente negli anni....