Francesco Tocco | pulisce il mare da oltre 20 anni per 6 ore al giorno

(Di giovedì 27 giugno 2019) Tutti lo conoscono come Ciccio Kayak, l’uomo che da20rii mari della costa settentrionale della provincia di Palermo. Come lui stesso dice sulle pagine di Facebook, in tutto questo tempo ha raccolto una quantità di rifiuti che potrebbe riempire un campo di calcio. Ma prima lo prendevano in giro, adesso è da tutti ammirato., di Terrasini, unisce la sua passione per il kayak ad un profondo spirito ambientalista. Ciccio Kayak ha 39e sin da quando aveva 13ilda rifiuti di ogni genere. Adesso è un dipendente statale e nel tempo libero si dedica allo sport e alla pulizia del tratto di costa tra Punta Raisi e Balestrate. Un’attività che gli “costa” sei ore alpesca di tutto, da sacchetti e bottiglie di plastica, lattine, pacchi di sigarette, reti da pesca abbandonate dai pescherecci dopo le ...

