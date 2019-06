Formula 1 – Hamilton snobba anche i record | “il primato della McLaren non mi interessa

Formula 1 - Lewis Hamilton a gamba tesa su Liberty Media : “il Gp di Silverstone non si tocca” : Il pilota della Mercedes ha analizzato i possibili nuovi ingressi in calendario, difendendo però il Gp di Silverstone Il calendario di Formula 1 riserverà nel 2020 alcune novità rispetto a quello di questa stagione, tra cui il Vietnam e il ritorno in Olanda, sul circuito storico di Zandvoort. Le modifiche che Carey e soci vorrebbero apportare riguardano anche il Gp di Silverstone, ma su questo tema Lewis Hamilton è stato chiari ai ...

Formula 1 - sorprendente retroscena Mercedes : svelata l’intuizione di Hamilton che ha ‘ribaltato’ la Ferrari : Un ingegnere della Mercedes ha rivelato il consiglio che Hamilton ha dato al proprio team, un accorgimento rivelatosi fondamentale per superare la Ferrari dopo i test e rifilarle un clamoroso 8-0 Se la Mercedes vola in questo avvio di Mondiale il merito è senza dubbio di Lewis Hamilton, capace addirittura di vincere sei delle prime otto gare disputate. Questi meriti però non si fermano assolutamente qui, visto che proprio una intuizione ...

Formula 1 – Ricciardo sanzionato in Francia - Hamilton sbotta sui social : “questa non è una penalità” [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha difeso il collega australiano, penalizzato al termine del Gp di Francia e retrocesso dalla settima all’undicesima posizione Dopo aver rovinato il Gp del Canada a Vettel, il Collegio dei Commissari di Gara ha fatto lo stesso con Daniel Ricciardo in Francia. L’australiano ha tagliato il traguardo in settima posizione, salvo poi retrocedere in undicesima per una doppia penalità inflittagli dai ...

Formula 1 – Jackie Stewart punzecchia Hamilton nel retropodio : il siparietto con Leclerc è esilarante [VIDEO] : Simpatico siparietto nel retropodio oggi al termine del Gp di Francia 2019: Jackie Stewart si complimenta con Leclerc e si prende gioco di Hamilton E’ andato in scena oggi pomeriggio il Gp di Francia: Lewis Hamilton ha trionfato davanti al suo compagno di squadra e a Charles Leclerc, mentre Verstappen e Vettel hanno chiuso la loro gara rispettivamente al quarto e quinto posto. Una vittoria facile per Hamilton, che nel finale ha ...

Formula 1 – Hamilton grato alla squadra - Bottas insoddisfatto e Leclerc sorridente : le parole dei protagonisti del Gp di Francia : Hamilton euforico, Bottas scontento e Leclerc sereno: le parole dei protagonisti del Gp di Francia 2019 al termine della gara al Paul Ricard Lewis Hamilton ha conquistato oggi la sua 79ª vittoria al Gp di Francia. Una gara senza particolari preoccupazioni per il britannico della Mercedes, che grazie al secondo posto di Bottas, regala al team l’ennesima doppietta. Al Paul Ricard è riuscito ad ottenere un ottimo podio il giovane ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1 : Anche in Francia non c'è stata storia: la Mercedes ha vinto piazzando due piloti nelle prime due posizioni, davanti alle Ferrari