ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Laridotta in mutande “brucia” la bellezza di 380di euro.europei, in modo irregolare o tramite delle vere e proprie truffe. E così, la Regione – che è stata dipinta a tinte scurissime dalla Banca d’Italia pochi giorni fa –quella montagna di finanziamenti. E adesso il governatoreno Nello Musumeci tuona: “Chi ha sbagliato deve pagare”. E certamente qualcuno che ha sbagliato c’è. E almeno dal punto di vista politico è anche facilmente individuabile. Sono gli anni dei governi di Salvatore Cuffaro, poi anche condannato per favoreggiamento a Cosa nostra. Sono gli anni in cui a governare l’Isola erano molte delle forze politiche che, pur avendo magari nel frattempo cambiato nome, sostengono oggi il governo di Palazzo d’Orleans. Il ‘danno’ 15 anni fa – Il salatissimo conto presentato dall’Unione europea è il frutto ...

Cascavel47 : Fondi Ue, spesi male o truffati: la Sicilia dovrà restituire a Bruxelles 380 milioni - fattoquotidiano : Fondi Ue, spesi male o truffati: la Sicilia dovrà restituire a Bruxelles 380 milioni - MatteoCannella5 : @fatelli_michele @PaoloGentiloni Perché dici che adesso sono in mani più sicure? Cosa è cambiato? E spesi meglio no… -