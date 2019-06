Foggia sempre più nei guai | perquisizioni allo stadio ed in azienda del patron

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Situazionepiù delicata in casa, nelle ultime ore i militati della Guardia di Finanza die Bari, stanno eseguendo diversedi‘Pino Zaccheria’ e alla ‘Tamma’, pastificio dei fratelli Fedele e Franco Sannella,della squadra di calcio che è andata a finire nel baratro dopo la retrocessione prima e la mancata iscrizione nel campionato di Serie C dopo. Lesono avvenute per una presunta frode fiscale e riciclaggio connessi alla gestione delCalcio, le ipotesi di reato vanno dalle false comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Palermo, Balata non lascia speranze ai rosaneri: “i termini sono perentori” L'articolopiù neied in...

araujopampanin : @ValerioMoggia @ContropiedeRosa @ChievoValpoLive @LaTarqui_ @LadyCalcio1 @MartiAngelini @katia_serra ..strutture e… - AdriJuve64 : RT @FabioCasalucci: Grazie Mister, ti porterò sempre nel ?????? #DeZerbi #Foggia #FoggiaCalcio - ErynithMawen : Ed ecco che torna la nostalgia della mia città natale ??. Mia madre dice sempre che stava molto meglio a Padova e no… -