Fiumicino | Leonardo da Vinci eletto per 2° anno consecutivo miglior scalo d’Europa

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – Nuovo importante riconoscimento internazionale per l’aeroportodadi Roma. Per il secondolodisi conferma al primo posto della classifica ufficiale di ‘Airport Council International’, l’associazione istituzionale che rileva in modo indipendente il gradimento dei passeggeri nei principali aeroporti del mondo. E’ la prima volta nella storia delle rilevazioni che il primato viene attribuito per due anni consecutivi allo stesso aeroporto. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa dell’Adr. Lodella capitale eccelle in particolare per la qualita’ dei servizi erogati ai passeggeri, l’innovazione tecnologica e la funzionalita’ delle infrastrutture. Questi primati, coniugati con l’efficienza operativa che ha portato ilDaad essere uno degli scali ...

